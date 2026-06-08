Puigcerdà estén la mà al Cerdanya Film Festival per garantir-ne la continuïtat
El consistori sosté que les exigències tècniques i organitzatives plantejades enguany superen les capacitats actuals del Casino Ceretà
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puigcerdà ha refermat el seu compromís amb la cultura i amb el Cerdanya Film Festival i ha expressat la seva voluntat de continuar treballant amb l’organització per garantir la continuïtat del certamen. El consistori ha volgut sortir al pas de les informacions aparegudes els darrers dies i ha assegurat que, “en cap moment, s’ha plantejat bloquejar-ne la celebració”.
En un comunicat, l’Ajuntament subratlla que manté “un compromís ferm amb la cultura” i que continua apostant per iniciatives culturals i artístiques que contribueixen a dinamitzar la vida cultural, social i econòmica del municipi. En aquest sentit, destaca que el cinema i les activitats vinculades al sector audiovisual formen part de l’aposta cultural de la vila i reconeix “el valor i la trajectòria del Cerdanya Film Festival dins del panorama cultural del territori”.
Segons explica el consistori, des del primer moment s’ha treballat per facilitar la celebració del festival dins d’un marc compatible amb la programació cultural del municipi, la disponibilitat dels espais públics i el criteri d’equitat que regeix l’accés als equipaments municipals per part de les diferents entitats i activitats que es desenvolupen al llarg de l’any.
En aquesta línia, l’Ajuntament afirma que ha ofert espais i dates disponibles amb l’objectiu de garantir la celebració del festival en coordinació amb la resta d’activitats culturals i socials programades als equipaments municipals durant l’estiu.
Pel que fa al Casino Ceretà, un dels espais habitualment vinculats al certamen, el consistori aclareix que l’equipament continua acollint activitats culturals amb normalitat i recorda que ha estat seu del festival en diferents edicions “sense incidències destacables”.
Tanmateix, assenyala que els requeriments tècnics i organitzatius plantejats enguany comporten unes necessitats que superen les possibilitats tècniques, logístiques i humanes que actualment pot assumir el municipi. Per aquest motiu, explica que s’ha demanat a l’organització una revisió de la proposta presentada amb la voluntat de garantir una celebració “viable, segura i adequada a les possibilitats reals dels equipaments municipals”.
L’Ajuntament de Puigcerdà conclou reiterant la seva voluntat de continuar treballant “des del diàleg i la col·laboració” per trobar una proposta que conciliï les necessitats del festival amb les possibilitats reals dels equipaments municipals, tot garantint una convivència equilibrada entre les diferents activitats culturals que es desenvolupen a la vila.
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