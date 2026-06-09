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El cantant francès Patrick Bruel, detingut per agressió sexual

L'artista de 67 anys està sota interrogatori policial per suposades agressions sexuals i violacions comeses entre 1997 i 2012, amb una denúncia addicional de Bèlgica.

Patrick Bruel, baix custòdia policial en investigació per presumptes violències sexuals

Patrick Bruel, baix custòdia policial en investigació per presumptes violències sexuals

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Leticia Fuentes

París

El cantant francès Patrick Bruel va ser detingut ahir al matí a París acusat per diverses dones de violació i agressió sexual. L’artista de 67 anys està sent interrogat en dependències policials sobre les acusacions que, fins al moment, involucren 13 víctimes. Una d’elles hauria patit una agressió sexual quan era menor, segons va informar la fiscalia de Nanterre. Els fets que es denuncien van ser comesos els anys 1997, 2000 i 2001, però existeix el risc en algun cas que els delictes quedin prescrits.

Durant aquest període de detenció, Bruel també serà interrogat sobre una violació comesa a Dinard el 2012 contra una dona que tenia 32 anys en aquell moment. "A més, existeix una denúncia oficial presentada per les autoritats belgues l’1 de juny del 2016, relativa a una violació i agressió sexual comeses el 2010 a Brussel·les, que Patrick Bruel atribueix a una dona que llavors tenia 40 anys", va declarar la fiscalia de Nanterre, encarregada de la investigació. L’artista quedarà en detenció fins demà, durada màxima que estableix la llei en aquests casos.

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Gira cancel·lada

Fins al moment, l’artista ha negat les acusacions en contra seu i ha intentat continuar amb la seva agenda professional, tot i que la pressió pública i els recents atacs d’algunes associacions feministes l’han obligat a cancel·lar gran part de la seva gira d’actuacions que havia de començar a mitjans de juny. "Des de fa diverses setmanes, ha manifestat estar a disposició de la justícia per poder respondre finalment a les preguntes en el marc del procés judicial, davant l’autoritat competent", van declarar els seus advocats en un comunicat de premsa, on insisteixen que el cantant "respondrà a totes les preguntes dels investigadors i aportarà totes les proves necessàries per demostrar la seva innocència".

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