Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Selectivitat GironaPapa Barcelonamort Llerssegrest Blanescinema Truffautaparcaments Girona
instagramlinkedin

La cassanenca Maria Clara Riera és la nova presidenta del Col·legi d'Arquitectes a Girona

Serà la primera dona que ocupa la presidència de la demarcació gironina del COAC

La nova presidenta del COAC a Girona, Maria Clara Riera.

La nova presidenta del COAC a Girona, Maria Clara Riera. / Cedida.

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

L'arquitecta Maria Clara Riera Escalona (Cassà de la Selva, 1982) és la nova presidenta de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) per al mandat 2026-2030. Amb la seva elecció, es converteix en la primera dona que ocupa la presidència de la demarcació gironina des de la seva creació.

La candidatura encapçalada per Riera va ser proclamada electa el passat 28 d'abril, després de ser l'única presentada a la Demarcació de Girona. La nova Junta Directiva estarà formada també per Júlia Breiz Pellicer, com a secretària; Marc Fraguell Hernando, com a tresorer, i Joan Arnau Farràs, com a vocal. El nou equip pren el relleu de la Junta Directiva presidida per Marc Riera Guix durant els darrers vuit anys.

Maria Clara Riera ha remarcat que en la nova etapa vol reforçar la presència del Col·legi en els principals debats que afecten el territori, així com garantir que sigui la mateixa veu de l’arquitecte la que determini com fer del Col·legi un espai encara més útil i proper. "L'arquitectura té un paper fonamental en la transformació de les nostres ciutats i pobles. Volem contribuir activament a aquests debats, apropant el Col·legi a les institucions i al conjunt de la societat", ha assenyalat.

Pel que fa a les delegacions de la Demarcació de Girona, Jordi Moret Vayreda continuarà al capdavant de la Delegació Garrotxa-Ripollès, i Dana Palmada Castells revalidarà el càrrec a la Delegació de l'Alt Empordà. Ambdues candidatures també van ser proclamades electes en ser les úniques presentades als respectius àmbits territorials.

Sandra Bestraten, nova degana del COAC

En l'àmbit dels Òrgans Centrals del COAC, l'arquitecta Sandra Bestraten i Castells ha estat escollida nova degana després d'obtenir el 42,64% dels vots en les eleccions celebrades els dies 20 i 21 de maig.

Notícies relacionades

En aquestes eleccions, un total de 10.773 arquitectes col·legiats estaven cridats a participar en l'elecció dels representants dels òrgans de govern i de l'assemblea del COAC. La participació va arribar als 3.562 votants, el 33,06% del cens, la xifra més elevada dels darrers quatre processos electorals de la institució.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents