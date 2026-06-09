Cinema
Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes, amb Lluís Roura i Narcís Bardalet com a protagonistes
La primera projecció d'aquest treball d'investigació dirigit per Jaume Simon es fa el proper dissabte 13 de juny, a l'Espai Port del Port de la Selva
Cristina Vilà Bartis
Després de molts mesos de recerca, de rodatges i de realització, serà aquest proper dissabte 13 de juny, a les sis de la tarda, la data escollida per a l'estrena oficial del documental d'investigació sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes amb el pintor Lluís Roura i el forense Narcís Bardalet com a actors principals d'un ampli elenc. Dirigit per Jaume Simon, aquesta és una producció molt ambiciosa dels Amics de Sant Esteve de Pedret. Aquest documental, que incorpora noves línies d'investigació sobre els orígens del monestir reculant més enllà del segle X, proposa un viatge als orígens del saber medieval i de la memòria històrica vinculada a Sant Pere de Rodes, prenent com a eix central la mítica Bíblia medieval associada al cenobi. Els seus promotors expliquen que "l’obra combina investigació històrica, recreació dramatitzada, entrevistes amb especialistes i una cuidada atmosfera visual i musical inspirada en l’univers espiritual de l’alta edat mitjana". L'acte de projecció, d'accés gratuït, ha estat organitzat per l'associació La Pedra d'Amarra amb el suport de l'Ajuntament del Port de la Selva.
El documental, que explora aspectes poc coneguts relacionats amb els primers monjos i el paper cultural i simbòlic de Sant Pere de Rodes en la formació de la Catalunya medieval, compta amb la participació del forense Narcís Bardalet i del pintor Lluís Roura, com actors principals, juntament amb altres quaranta figurants i actors en la part de ficció, així com amb la col·laboració d’historiadors, arqueòlegs i investigadors com Arnald Plujà, Antoni Egea, Àlex Valverde, Josep Bastardas, Bernard Rieu i Amadeu Recasens, i equips tècnics audiovisuals, i diferents interprets de música antiga i tradicional per la creació de la banda sonora.
Els rodatges, desenvolupats durant més de vuit mesos, s’han dut a terme en espais emblemàtics de l’Empordà i altres punts de Catalunya, com el mateix monestir benedictí però també a Sant Esteve de Pedret, la platja de Garbet de Colera, la dels Monjos de la Vall al Port de la Selva i el monestir de Santa Maria de Ripoll. El documental incorpora també música antiga i tradicional, cants en occità amb la participacio de l'expert gastronòmic i de cuina històrica Jaume Fabrega, i tambè diverses escenes de recreació medieval amb Isidre Corominas de l'associació de la Pedra d'Amarra i les remendedores de xarxa de pesca del Port de la Selva. Segons els seus creadors, "La Bíblia de Sant Pere de Rodes és una reflexió sobre la memòria, el patrimoni i la transmissió del coneixement al llarg dels segles, amb una mirada poètica i investigadora sobre un dels grans símbols espirituals i culturals del país".
Aquesta primera projecció del documental l'organitza l’associació La Pedra d’Amarra amb el suport de l’Ajuntament i de la Biblioteca Municipal del Port de la Selva, i que inclou una entrevista a la bibliotecària Isabel Buscató, que també va participar en els rodatges de la producció. La gira de presentacions continuarà posteriorment a diferents poblacions de la comarca. Així, l'11 de juliol es projectarà al centre civíc de Palau-saverdera; el 18 de juliol, a l’Espai Misteri de l'Aigua, de Vilajuïga, i el 25 de juliol a la Casa de Cultura de Llançà. Tots aquests actes es faran a les sis de la tarda.
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