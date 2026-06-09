Salt acollirà una jornada de tallers de circ amb llengua de signes catalana
L'activitat tindrà lloc l'11 de juliol i està adreçada a famílies i a professionals del circ
L'Espai de Circ la Guixera de Salt acollirà l'11 de juliol una jornada de tallers de Circ en Família amb llengua de signes catalana per a persones sordes i professionals del sector. La iniciativa neix d'una col·laboració entre el projecte LSC.Circ i el Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona per impulsar noves maneres d'accés al circ.
Durant la jornada, que tindrà un cost de tres euros, els assistents podran experimentar diferents disciplines circenses, com els malabars, els equilibris o els jocs de moviment, en un entorn de descoberta i participació, i es desenvoluparà íntegrament en llengua de signes catalana. No cal tenir experiència prèvia. Les inscripcions es fan a través d'un formulari a la pàgina web del col·leciu de professionals de circ.
Segons els organitzadors, aquesta jornada és pionera en l'accessibilitat del circ per a persones sordes, i posarà les bases per a futurs projectes compartits.
LSC.Circ ha desenvolupat durant els darrers anys una metodologia específica que adapta la pedagogia i la pràctica del circ a la Llengua de Signes Catalana, generant eines i recursos que permeten una experiència accessible per a les persones sordes. Aquesta trajectòria es troba ara amb la del CPCG, entitat que treballa per promoure, vertebrar i fer créixer el sector del circ a les comarques gironines.
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