Carmen 113: "Llevar-se cada dia hauria de ser un acte d’eufòria"
La banda gironina ha publicat "Mañanas de euforia", un nou disc lluminós i amb ritmes de pop electrònic que també és un manifest a gaudir amb alegria de cada nou matí
El grup gironí Carmen 113 fa cançons que parlen de nostàlgia, de pèrdua, però també de tota la màgia que s’amaga darrere de cada nou dia. El nou treball de nou cançons publicat fa pocs dies, Mañanas de euforia (U98) és, en paraules del cantant i guitarrista del grup, Jaume Nadal, més que un disc: "és una manera de veure la vida", assegura. "Nosaltres pensem que el sol fet d’obrir els ulls cada matí hauria de ser un acte d’eufòria".
Més enllà del tòpic, a través de peces com Hermosa terapia, Dulce subidón, No me Sueltes o Salir a Ganar, el disc parla d’amistat, família, parelles i, en definitiva, de totes les petites coses que, quan la salut acompanya, haurien de garantir-nos un somriure als llavis cada matí. "Costa aplicar-s’ho, jo sóc el primer a qui li costa i que tot i tenir bona salut, família i amics, de vegades em llevo enfadat i no hauria de ser així", expressa.
Les melodies de Mañanas de euforia són lluminoses i mantenen els sons pop electrònic que també caracteritzen altres treballs anteriors, amb alguns moments de muntanya russa emocional, com a No me has vuelto a llamar: "la nostàlgia també es bona, ens agrada molt el concepte de ballar plorant", comenta.
Aquest disc suposa un pas endavant pel grup, que per primer cop no ha produït el nou treball al seu estudi de Riudellots de la Selva, sinó que ha anat a buscar un productor extern. L’escollit ha estat Joan Borràs, productor i membre d’Oques Grasses, i que ha produït per múltiples grups. "Ha sigut una experiència increïble, estàvem acostumats a una dinàmica molt assambleària i està bé tenir algú que et digui: 'per aquí sí’; ens ha donat un aire més internacional", subratlla Nadal.
El pas el van prendre amb l’objectiu de renovar-se i d’oxigenar el grup després de tants anys creant música amb unes mateixes dinàmiques. Això, i el fet de tenir al davant una gira de concerts per tot l’Estat (Madrid, Valladolid, Bilbao, Sevilla, València, Lleida i dates pendents d’anunciar a Girona) amb concerts fixats ja pel 2027 fa que Mañanas de euforia sigui el disc més ambiciós que han tret: "és la conseqüència de tots aquests anys d’anar escalant", subscriu. La preproducció del disc, que també es vendrà físicament en format vinil, es va fer a l’estudi del grup, i la resta de la feina es va fer a l’estudi de Borràs, a Santa Eugènia de Berga. Nadal explica que sempre que treuen un nou disc, el grup ha de fer front a les expectatives i als nervis de la seva rebuda al públic:, però afegeix que "al cap dels anys també n’aprens i el més important és que continuem molt il·lusionats cada vegada que treiem un nou disc", conclou.
Carmen 113 va néixer el 2004 i ha tingut una trajectòria amb diverses etapes. Des de 2012 la banda està formada per Rafa Gallardo (bateria i cors), Roger Tor (baix), Jordi Jiménez (guitarra i cors), Alfred Moreno (guitarra), Albert Casellas (teclats) i Jaume Nadal (veu i guitarra acústica).
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