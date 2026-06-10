Club Editor s'endinsa en l'univers de Samuel Beckett amb la publicació de 'Narracions i Textos per no res'
L'editora Maria Bohigas recorda que es tracta d'un dels autors "imprescindibles" de la literatura del segle XX
Eli Don / ACN
Club Editor s’endinsa en l’univers de Samuel Beckett amb la publicació de ‘Narracions i Textos per no res’, que arriba de la mà del traductor Joaquim Sala-Sanahuja. La primera part del volum la componen tres peces que parlen de temes com la solitud, la vida o la mort. La segona recupera algunes de les idees del seu imaginari amb una “metanarració” molt física però, alhora, poètica. L’editora Maria Bohigas ha reivindicat la importància de disposar d’aquest material en llengua catalana, però ha lamentat que malgrat convertir-se en un puntal en teatre, no hagi passat el mateix en literatura. “És un dels imprescindibles del segle XX”, ha insistit. La travessa per l'obra de Beckett continuarà amb la publicació de més títols el 2027 i 2028.
Si bé el teatre de Samuel Beckett s’ha representat als escenaris catalans en diverses ocasions – amb una de les grans sales dedicades a ell – segons Club Editor no ha passat el mateix al món literari, ja que fins al moment no s’havia traduït “el cos més important” de la seva obra. Per aquest motiu, l’editorial ha iniciat aquest juny una travessa per l’obra beckettiana, que s’allargarà durant diversos anys.
El primer volum a arribar a les llibreries ha sigut ‘Narracions i Textos per no res’ amb una primera part composta per tres peces publicades el 1945 que porten per títol ‘L’expulsat’, ‘El calmant’ i ‘La fi’. En elles, tal com ha explicat el traductor, es pot trobar la veu narrativa “d’un home sol” que es mira des de la distància “un món aturat” i que recupera sovint el tema de “la dualitat entre vida i mort”. Elements com el barret o els cavalls, són segell de la casa per l’autor.
La segona part no té uns temes marcats, tot i que Sala-Sanahuja ha detallat que es fixa en temes presents amb anterioritat, amb una proposta que du al límit la convicció que d’un home, quan no en queda res, se n'arriba a veure la integritat real, en forma de veredicte. El traductor ha reconegut que llegir Beckett no sempre és senzill. “La seva escriptura és seca, sense guarniments ni eufemismes”, ha recordat, “i li dona una gran importància a la pausa perquè predomina la veu, que s’atura i s’engega”.
Un autor particular
Potser perquè mai no va acceptar de ser entrevistat o bé per la popularitat no desitjada del Nobel, Beckett ha passat a la història com un autor difícil d’entendre. Tot i això, Bohigas ha pronosticat que tal com els ha passat amb Franz Kafka o Clarice Lispector es quedaran una “bona estona” a la casa de Beckett. “No és només un autor determinant per la literatura del segle XX, sinó també per la literatura universal”, ha afegit, “és un dels noms que va reformar la literatura per fer-li dir el que l’època necessitava expressar, però al mateix temps és el que més es va prestar a la variació interpretativa”.
Un nom fascinant que ha lamentat que hagi tingut més visibilitat en teatre que en literatura. “Per a la gent de teatre Beckett a Catalunya ha estat primordial”, ha subratllat, “en el camp de la literatura es veu que no ha estat un referent principal, en tot cas no prou per fer-lo traduir, i entenc que el motiu respon a tries estètiques, així com al cànon que es fa a cada món artístic”.
Per a ella, però, és “fascinant” que l’autor construís una veu literària al voltant de pòtols i sensesostre. “És com si donés veu a aquells que no n’han tingut mai, els que són al carrer i, en el moment de donar la paraula, transmet aquesta sensació d’anar al moll de l’experiència de viure”, ha insistit.
El futur de Beckett al Club Editor
De cara al futur, Club Editor seguirà publicant obra de Samuel Beckett, igualment traduïda per Joaquim Sala-Sanahuja que ja hi està treballant. El novembre del 2027 es podrà disposar del tríptic ‘Molloy’, ‘Malone mor’ i ‘L’Innomenable’. Un any després, el 2028, arribarà també ‘Com és’.
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