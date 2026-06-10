La gira de Carles Ribot per tots els pobles catalans arriba al Pla de l'Estany
Banyoles rebrà divendres el primer concert d'un viatge que també passarà per Sant Jaume de Llierca, Porqueres i Castellfollit de la Roca
La Gira Impossible de Carles Ribot arribarà divendres al Pla de l'Estany després de celebrar fa pocs dies el concert 60 durant el seu pas per la Garrotxa. El cantautor encetarà divendres a la plaça de la Font de Banyoles un nou paquet de concerts que també portarà a Porqueres (13 Sant Jaume de Llierca (Dimarts 16 a la plaça Sindicat) i a Castellfollit de la Roca (Divendres 24 de juliol al Cicle El Mirador), entre altres dates.
Una de les peculiaritats dels concerts de Ribot és que conclou els concerts amb dues propostes singulars: un col·loqui per compartir reflexions amb el públic, i una ruta a l'ermita més propera per conèixer l'entorn.
De cara a l'octubre, l'artista publicarà un vinil de la gira que recollirà les canons improvisades i compostes a cada poble. El procés també quedarà recollit al llibre Les Aventures de Carles Ribot. Fa pocs mesos, l'artista va publicar el senzill Cap per Avall, acompanyat d'un videoclip que ha estrenat fa poques setmanes.
La gira, que té l'objectiu de recórrer els 947 municipis de Catalunya, va començar a Osona i ha passat recentment per la Garrotxa, Osona i el Ripollès.
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