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Jordi Amagat inaugura l'exposició "Nocturn-Diürn" a la galeria Mosaic Art de Girona

L'artista gironí explora els matissos del negre i els combina amb figures en moviment dins una mostra que es podrà visitar fins al 31 de juliol

Les imatges de la inauguració de l'exposició "Nocturn-Diürn" a la galeria Mosaic Art de Girona

Les imatges de la inauguració de l'exposició "Nocturn-Diürn" a la galeria Mosaic Art de Girona

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Les imatges de la inauguració de l'exposició "Nocturn-Diürn" a la galeria Mosaic Art de Girona / Aniol Resclosa

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Redacció

Redacció

Girona

La galeria Mosaicart de Girona ha inaugurat aquest vespre l'exposició Nocturn - Diürn de l'artista gironí Jordi Amagat. La mostra explora una dualitat entre una primera part, Nocturn, en què domina el color negre, un color admirat per l'artista i que hi busca tots els seus matissos; i una segona part, Diürn, que celebra la vida amb figures anònimes que s'interconnecten. Es podrà visitar fins al pròxim 31 de juliol.

La mostra conversa amb obra dels artistes Joan Mateu, que actualment està exposant a les Bernardes de Salt; i Jordi Martoranno.

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Jordi Amagat ha treballat amb totes les tècniques, des de collage, aquarel·la, acríl·lic o vernissos fins a ceràmica, ferro, fusta o guix, i ha transitat entre molts estils, combinant sovint l'abstracció i la figuració.

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