Jordi Amagat inaugura l'exposició "Nocturn-Diürn" a la galeria Mosaic Art de Girona
L'artista gironí explora els matissos del negre i els combina amb figures en moviment dins una mostra que es podrà visitar fins al 31 de juliol
La galeria Mosaicart de Girona ha inaugurat aquest vespre l'exposició Nocturn - Diürn de l'artista gironí Jordi Amagat. La mostra explora una dualitat entre una primera part, Nocturn, en què domina el color negre, un color admirat per l'artista i que hi busca tots els seus matissos; i una segona part, Diürn, que celebra la vida amb figures anònimes que s'interconnecten. Es podrà visitar fins al pròxim 31 de juliol.
La mostra conversa amb obra dels artistes Joan Mateu, que actualment està exposant a les Bernardes de Salt; i Jordi Martoranno.
Jordi Amagat ha treballat amb totes les tècniques, des de collage, aquarel·la, acríl·lic o vernissos fins a ceràmica, ferro, fusta o guix, i ha transitat entre molts estils, combinant sovint l'abstracció i la figuració.
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Els apartaments a la Costa Brava s’encareixen: aquests són els preus per aquest estiu
- Arnau Ramió, expert en IA: 'Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible
- Furts sobre rodes: la ruta dels grups que baixen a robar als supermercats gironins
- El cor gironí que actuarà a l’Estadi Olímpic per donar la benvinguda al Papa: 'És històric, siguis o no catòlic
- Mor el copilot d'un turisme en un xoc frontal a la C-63 a Lloret de Mar
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos