Ludovic Tézier, Sondra Radvanovsky i Salvador Sobral, caps de cartell de la nova temporada de l'Auditori
La nova temporada comptarà, de moment, amb una cinquantena de propostes amb artistes com Rodrigo Cuevas, Yerai Cortés, La Ludwig Band i Remei de Ca la Fresca
Gegants del cant líric internacional com Ludovic Tézier i Sondra Radvanovsky, i la música del reconegut cantant portuguès Salvador Sobral són alguns dels noms més destacats de la programació 2026-2027 de l'Auditori de Girona, de la qual de moment s'han avançat 48 concerts. Després d'una edició marcada pel vintè aniversari, l'equipament gironí tornarà amb una nova temporada de concerts, que entre setembre i juliol portarà artistes com Rodrigo Cuevas, Yerai Cortés, Ramon Mirabet, La Ludwig Band i Remei de Ca la Fresca, a més de mantenir propostes que ja s'han fet tradició com el Messies Participatiu.
Amb el reclam On viu la música, l'Auditori arrencarà la temporada el setembre, amb propostes com el grup arbucienc Remei de Ca la Fresca, que s'ha consolidat com un dels grans noms del panorama musical gràcies al seu segon disc L'ham de la pregunta. Ho faran amb un concert en "format club", que es farà a peu dret i amb servei de bar a l'Escenari Montsalvatge. El cantant Salvador Sobral, que durant el 2025 va fer una exitosa gira amb Sílvia Pérez Cruz, farà l'estrena a Catalunya del seu disc A Flor Do Recomeço. que inclou una selecció de cançons escrites per artistes brasilers com Chico César, Adriana Calcanhotto o Arnaldo Antunes.
L'asturià Rodrigo Cuevas estrenarà a l'Auditori el seu nou espectacle La Belleza, en què esborra fronteres entre la tradició popular asturiana i la reivindicació lliure. Ho farà a la Sala Montsalvatge amb un equip instrumental de veus, sintetitzadors, guitarres, violí i ballarins. Entre els noms que més sonen també hi ha el libanès Ara Malikian, que ha omplert festivals com Porta Ferrada o Cap Roig i que portarà a l'Auditori el seu nou espectacle Intruso, en què reflexiona sobre la identitat, el desarrelament i la pertinença; i el duet entre la portuguesa Lina_ i el menorquí Marco Mezquida, que han gravat junts el disc O Fado. Al seu torn, el cantant de flamenc Yerai Cortés estrenarà a les comarques gironines el seu disc POPULAR, que combina tradició i contemporaneïtat.
Entre els noms de casa hi ha grups com Els Pets, que clouran a l'Auditori el final de la gira dels 40 anys, que ja es va estrenar a l'equipament gironí i que ara tancarà després d'un èxit absolut i sota el títol Cantant les quaranta, segona part. També hi passaran artistes com La Ludwig Band, que tancaran la seva Gira per teatres; Ramon Mirabet, amb un concert únic a les comarques gironines dedicat a la música jazz; Els Catarres amb l'inici de la seva gira per teatres i auditoris; i grups com Alosa i B1nO. L'exitós projecte Llach-Gener 76, que repassa els 50 anys dels concerts del cantautor al Palau dels Esports de Barcelona hi farà el final de gira.
Clàssica, familiar i propostes participatives
Dins l'apartat de música clàssica, la temporada tindrà tres grans veus del panorama líric internacional. D'una banda, la soprano Sondra Radvanovsky, considerada una de les grans veus de l'òpera contemporània, i que portarà a l'Auditori un recital amb peces de Verdi i Puccini, entre altres. El baríton Ludovi Téizer farà a Girona la seva única parada a Catalunya; i la soprano Serena Sáenz farà un recital amb obres de Granados, Guridi i Sorozábal. Dins el programa hi haurà espai per homenatges: la pianista japonesa Maki Namekawa a Philip Glass coincidint amb el seu norantè aniversari; o les dues propostes que recordaran el llegat de Pau Casals, d'una, el concert participatiu La Llegenda de Sant Jordi amb alumnat d'escoles de música, i per l'altra, la violoncelista Anastasia Kobekina. Pel que fa a l'Orquestra Simfònica de Barcelona, estrenarà a Girona un concert dedicat a Beethoven i la seva Simfonia Eroica. L'Orquestra de Girona, el Quartet Casals, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya o una nova entrega de Hallscape de la GIO al vestíbul també formaran part de la programació clàssica.
Pel públic familiar, hi ha propostes com un concert únic del Pot Petit, l'òpera La Jove Aïda que reinterpreta l'emblemàtica obra de Verdi o el Cor Geriona, amb un repertori sobre les estacions de l'any; o el Trencanous de Ballet de Barcelona, que tornarà un any més per Nadal.
Dins el segell compromís amb la creació, una de les propostes més destacades és la del pianista i compositor Uri Caine, una de les figures més originals de l'escena del jazz, que farà a Girona l'estrena absoluta d'un projecte inspirat en les Variacions Goldberg de Bach juntament amb la Girona Jazz Project Big Bang.
D'entre les propostes participatives, repeteixen la cantata per a majors de seixanta anys, Cantagran! o El Messies de Haëndel. L'espectacle El cant de la terra de la Capella Polifònica de Girona portarà dalt l'escenari una nova obra d'Antoni Ros Marbà; i la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya portarà el seu espectacle Mare Mundi acompanyat d'artistes com Beth o Mariona Escoda.
Les més de 34.000 entrades disponibles ja esta a la venda.
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