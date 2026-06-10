La Mirona es juga dilluns al ple de Salt la pròrroga que ha d’evitar el tancament
L’Ajuntament confia a aprovar la continuïtat de RGB Music fins al juny del 2027 mentre prepara la nova licitació de la sala de concerts de referència a les comarques gironines
El futur immediat de La Mirona de Salt es decidirà dilluns al ple municipal. La sala de concerts de referència a les comarques gironines i un dels equipaments musicals més importants de Catalunya necessita que l’Ajuntament aprovi una nova pròrroga del contracte de gestió amb RGB Music SL per poder continuar oberta més enllà del 25 de juny. Si no hi hagués acord, formalment l’activitat hauria d’aturar-se a partir del dia 26. Tot apunta, però, que aquesta vegada la continuïtat quedarà garantida. Tant des de la gestió de l’equipament com des de l’Ajuntament es transmet un missatge de tranquil·litat i es dona per fet que la situació es podrà resoldre.
La qüestió ja va arribar al ple del mes passat, però l’equip de govern d’ERC i Junts no va aconseguir aprovar la pròrroga que havia de permetre allargar la gestió del servei fins al 25 de juny de 2027. La proposta tornarà ara a debat en una sessió que s’ha convertit en decisiva per assegurar el dia a dia de l’equipament mentre el consistori enllesteix el futur concurs públic. En paral·lel, al ple anterior sí que es va acceptar tirar endavant l’inici de l’expedient administratiu per a la licitació del contracte de concessió de serveis de la gestió de La Mirona per als propers anys. El problema arriba mentre encara cueja la concessió d'un altre equipament públic cultural de gran prestigi a la província i a Catalunya, com el cinema Truffaut de Girona.
Més que una sala de concerts
La Mirona és molt més que una sala de concerts local. L’equipament disposa de dues sales, una amb un aforament de 1.730 persones i una altra de 450, a més d’un espai exterior i una terrassa, i al llarg dels anys ha acollit concerts d’artistes de renom nacional i internacional. La seva programació l’ha convertit en un punt de pas habitual de gires i festivals, però també en un espai imprescindible per al teixit musical gironí. Per això, la incertesa administrativa sobre la seva continuïtat ha generat inquietud en el sector, tot i que les parts implicades insisteixen que no hi hauria d’haver cap problema per desencallar la pròrroga.
El contracte actual té l’origen en l’arrendament administratiu signat el 9 d’octubre de 2008 entre l’Ajuntament de Salt i RGB Music SL, adjudicat pel ple municipal l’1 d’agost d’aquell mateix any. El 22 d’octubre de 2012, el ple va modificar diverses clàusules del contracte, entre les quals la durada, i va fixar que l’arrendament finalitzaria l’any 2025, comptat des de l’endemà de la signatura de l’acta d’inici d’activitats. Aquella acta és del 9 d’octubre de 2008 i, per tant, el contracte finalitzava el 9 d’octubre de 2025.
Abans d’arribar a aquell venciment, el ple ordinari del 16 de juny de 2025 va acordar, amb efectes a partir del 10 d’octubre de 2025, la continuïtat de la gestió i explotació de La Mirona fins al 25 de juny de 2026, mantenint les condicions del contracte adjudicat el 2008 i modificat el 2012. Aquesta és la pròrroga que ara s’esgota i que obliga l’Ajuntament a aprovar-ne una de nova si vol mantenir l’activitat mentre tramita el nou model de concessió.
La nova licitació
El consistori treballa des de fa mesos en la futura licitació, que s’haurà de fer mitjançant una concessió de serveis d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic. També s’està treballant en l’aprovació del reglament de l’equipament, que ha de definir el règim jurídic del servei, declarar l’activitat com a pròpia de l’administració, concretar-ne les prestacions i regular-ne els aspectes jurídics, econòmics i administratius. Els actuals gestors tenen programada la sala fins ben entrat el 2027 i, per exemple, dissabte hi actua una banda tribun a Bon Jovi, el 19 de juny la banda de rock més popular d'Hondures, Diablos Negros, i ja al setembre, un tribut a Eric Clapton, entre molts d'altres concerts.
La nova pròrroga, doncs, hauria de funcionar com un pont entre el contracte històric de La Mirona i la futura licitació. L’objectiu és evitar qualsevol buit en la gestió d’un equipament que té una programació viva, compromisos artístics i una funció cultural que va més enllà de Salt. Dilluns, el ple haurà de convertir en acord polític el que totes les parts presenten com una solució necessària i encaminada. Si prospera, La Mirona tindrà marge fins al juny del 2027 perquè l’Ajuntament culmini el nou concurs. Si no, la sala quedaria abocada a un escenari d’incertesa a partir del 26 de juny.
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