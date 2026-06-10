Porta Ferrada dedicarà una nit d'agost a la música electrònica
El 16 d’agost, el Guíxols Arena es convertirà en epicentre de l’escena electrònica internacional amb una nit dedicada al techno i als seus múltiples llenguatges
El Festival Porta Ferrada celebrarà el pròxim 16 d’agost una nit dedicada a la música electrònica al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. En total, seran més de cinc hores de música amb obertura de portes a les 19.30 h.
El cartell el lidera Vladimir Cauchemar (França), productor multi-platí i figura singular de l’escena europea, conegut per la seva estètica enigmàtica i el seu univers sonor a mig camí entre el ritual i el rave. Amagat rere la seva icònica màscara de calavera, Cauchemar fusiona melodies clàssiques amb baixos contundents i una tensió cinematogràfica que converteix cada actuació en una experiència immersiva. El seu projecte Pandemonium Reloaded continua expandint el seu univers amb shows d’alta energia arreu d’Europa.
La nit comptarà també amb Angel Molina, una de les figures fonamentals de la cultura techno estatal i un dels DJs espanyols més respectats des dels anys noranta. Referent del DJing com a procés de recerca compartida amb el públic, Molina construeix sessions que combinen precisió tècnica, capes d’ambient i estructures rítmiques sòlides, sempre amb el techno com a eix central. La seva trajectòria l’ha portat a escenaris com el Sónar, consolidant-lo com a pilar de l’avantguarda electrònica.
Completa el cartell Fernanda Martins (Brasil), una de les grans referències mundials del hard techno. Reconeguda per la seva tècnica de mescla impecable, el seu carisma i la seva capacitat de connectar amb el públic, Martins és considerada una de les figures femenines més influents del techno global. Els seus sets, carregats d’energia i intensitat, recorren des del techno més pur fins al hard techno més contundent.
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