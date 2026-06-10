Roy Ellis, Mazoni y Sybarites actuaran al Festival Internacional del Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà
La programació musical comptarà en cinc dimecres de juliol i tindrà tretze actuacions en total
Roy Ellis, Mazoni i Sybarites són els caps de cartell de la 14a edició del Festival Internacional Terracotta Museu (FITM) que celebra la Bisbal d'Empordà. El festival es manté fidel a l'esperit original i combinarà concerts amb sessions de DJ amb l'objectiu d'oferir al públic la descoberta de noves propostes musicals. En total hi haurà tretze actuacions que es repartiran en cinc dimecres del mes de juliol. El primer dels concerts serà el dia 1 amb una festa de presentació gratuïta a la plaça Major de la Bisbal amb els empordanesos Xiprer, on hi participa el vocalista bisbalenc Lecoq.
La primera jornada oficial del FITM serà el 8 de juliol en una vetllada que rememorarà la Nova Cançó. Els encarregats de donar-hi una volta són La Rauxa, una formació que vol reivindicar el llegat del pop català dels anys seixanta amb una mirada més contemporània. Sybarites portaran el contrapunt de la nit amb les melodies carregades de ritmes jamaicans.
El 15 de juliol ZA!/Perrate presentarà a la Bisbal d'Empordà el treball 'Jolifanto', una proposta que inclou flamenc, polirítmia i música d'avantguarda però amb un vincle amb les arrels. La nit es completarà amb 'La Maria', una de les veus que destaca més dins de la nova música valenciana i que ha revolucionat la cançó d'arrel.
El quart dimecres arrencarà amb Mazoni, que presentarà el quart disc ('Banderes per daltònics'). Jaume Pla recupera el pop original després d'explorar altres projectes singulars amb l'objectiu de tornar a l'essència que l'ha erigit en un dels noms de la música catalana. En aquesta mateixa nit també hi actuarà Marta Knight, que actuarà dins de l'espai expositiu del Terracotta Museu. És una de les artistes de música independent amb més projecció internacional.
La cloenda del festival serà la nit del 29 de juliol amb el cap de cartell del festival, Roy Ellis. Es tracta d'una llegenda de la música jamaicana conegut com a Mr. Symarip i permetrà conèixer els orígens de l''skinhead reggae' i altres clàssics del gènere. Ellis actuarà acompanyat dels Bandits. Les entrades pel festival ja estan a la venda.
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