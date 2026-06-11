Catalunya i el Japó, més a prop del que diu la geografia
La mostra "Exposició de Quatre Perspectives: El vestir, el viure i el menjar al Japó i a Catalunya" analitza les semblances de totes dues cultures
Fins a aquest dijous es pot visitar a la biblioteca Carles Rahola de Girona, "Exposició de Quatre Perspectives: El vestir, el viure i el menjar al Japó i a Catalunya" una mostra itinerant que compara la vida quotidiana i la cultura de tots dos llocs a través dels ulls dels seus habitants.
L’origen de la mostra va ser el diàleg al Japó entre persones d’orígenstt diversos (tant del Japó i Catalunya com d’altres llocs d’Espanya) que van compartir la seva visió sobre el que significa ser japonès o català. Dins del projecte també van connectar amb línia amb persones que viuen a Catalunya, per compartir i debatre punts de vista. El resultat ha sigut una exposició molt didàctica que mostra les diferències i semblances de totes dues cultures des de quatre perspectives diferents: temes que representen el fet català des de la perspectiva de persones que viuen a Catalunya i altres llocs d’Espanya, temes que representen el fet català des de la perspectiva de persones que viuen al Japó, temes que representen el fet japonès des de la perspectiva de persones que viuen a Catalunya i altres llocs d’Espanya, i temes que representen el fet japonès des de la perspectiva de persones que viuen al Japó.
Així, a la biblioteca Carles Rahola s’hi poden veure diferents mirades i creacions sobre la vida quotidiana de dues cultures ben llunyanes però que tenen més punts en comú del que es pot creure. A través del menjar, la vestimenta i l’habitatge, els visitants poden comprovar com s’entrellacen ambdues cultures.
L’exposició, que es va inaugurar el 5 de juny, és organitzada per 4catjapó, una entitat que es dedica precisament a connectar persones interessades en la cultura del Japó i de Catalunya. Del 19 al 25 de juny, es podrà visitar a l’espai cultural Musubu de Barcelona. L’any 2025 es va celebrar a Kyoto
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