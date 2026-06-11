Entitats de Puigcerdà denuncien "l'asfixia" cultural de l'Ajuntament enmig del conflicte pel Cerdanya Film Festival
Estudien traslladar el certamen audiovisual a un altre municipi si no disposen del Casino Ceretà en les dates demanades
Entitats culturals i particulars de Puigcerdà han signat un manifest acusant l'Ajuntament de Puigcerdà d'"asfixiar" la cultura al municipi. El conflicte té com a origen la manca d'un acord per celebrar la dissetena edició del Cerdanya Film Festival, a menys de dos mesos del seu inici. La Fundació Cerdanya Cinema, promotora del festival, avisa que si no disposa dels espais i les dates que ha sol·licitat perdrà subvencions i amenaça de denunciar el consistori per danys patrimonials i de traslladar el certamen a un altre municipi. Per la seva part, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la cultura i el certamen audiovisual i assegura que ha ofert alternatives.
El manifest, signat per entitats com el Grup de Recerca de Cerdanya, la Fundació Cerdanya Cinema, Puigcerdà Music i l'Associació Cultural de Promoció del Cinema de Puigcerdà, assegura que la vida cultural del municipi s'aguanta gràcies a la feina de les entitats, i alerta que els recursos amb què compten són cada cop més precaris. Els signants reclamen la dignificació del sector cultural i lamenten tant la manca d'un reglament d'usos transparent en la cessió d'espais municipals com la manca de suport tècnic i administratiu per part del consistori.
Jordi Forcada, president de la Fundació Cerdanya Cinema, assegura que l'Ajuntament està posant traves a la celebració de la dissetena edició del certamen, prevista de l'1 al 16 d'agost. "Fa més de vuit mesos que intentem arribar a un acord i sempre ens han anat donant llargues. Han actuat de mala fe i la celebració del festival perilla", explica. Amenaça de "portar l'Ajuntament als tribunals si no s'avenen a parlar amb nosaltres".
Un dels punts que més tensió ha generat és la no disponibilitat del Casino Ceretà, seu del festival en els últims anys, durant totes les dates previstes. L'Ajuntament al·lega que un ús intensiu de l'espai no es pot donar sense licitar, i ofereixen el Museu Cerdà com a alternativa, però aquest espai "no reuneix les característiques tècniques, acústiques, de ventilació ni de seguretat, a més, tampoc ens el cedeixen en exclusivitat", explica Forcada. Un ofici oficial de l'Ajuntament confirma que el consistori contempla cedir el Casino Ceretà del 28 de juliol al 9 d'agost i el Museu Cerdà del 10 al 16 d'agost, compartint espais amb altres activitats ja programades.
Entre els motius de la no disponibilitat del Casino Ceretà hi ha un concert del Festival de Música Antiga dels Pirineus programat per l'Ajuntament el 13 d'agost. "Volen camuflar una decisió arbitrària sota criteris administratius", assegura Forcada, que afegeix que "en cas que no arribem a un acord, perillen fins a 300.000 euros en subvencions que tenim aprovades, i demanarem responsabilitats patrimonials per cada euro". A més, adverteix que "si cal, traslladarem el certamen a un altre municipi, i també reclamarem cada euro del sobrecost que ens suposi fer-ho".
La regidora de Cultura, Núria Laura Muñoz, lamenta "que hàgim arribat a aquesta situació" i recorda que "com qualsevol entitat, nosaltres cedim els espais municipals en la mesura de les nostres possibilitats". Muñoz apunta que el festival s'hauria d'adaptar a les possibilitats del consistori i que "una entitat no hauria de demanar subvencions sense tenir la certesa que podrà complir amb els requisits". Quant al concert del FeMAP programat en dates del certamen audiovisual, al·lega que des de la Fundació els van dir que "enguany el certamen duraria menys dies". "És una situació delicada, i nosaltres estem actuant en tot moment de manera conciliadora, ja que els dos esdeveniments són molt importants", conclou, i recorda que "tenim moltes entitats i molts esdeveniments al municipi, i no podem hipotecar un espai tants dies per una sola activitat".
Un certamen que l'any passat va atraure a més de 25.000 persones
El Cerdanya Film Festival és un certamen qualificador per als Premis Goya que, segons l'organització, va atraure més de 25.000 espectadors l'any passat, una xifra que supera la població del municipi i que dona una idea de l'impacte que el certamen té sobre el territori. Tot i això, la Fundació denuncia la manca de suport econòmic municipal durant els disset anys d'història del festival. Per la seva part, la regidora de Cultura de Puigcerdà explica que "som conscients que és un esdeveniment de renom, i creiem també que si es trasllada en altres dates podria ajudar a desestacionalitzar el turisme al nostre municipi".
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