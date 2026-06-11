El festival La Setmana porta als Ocine de Girona el cinema que no troba lloc a les sales
La mostra, organitzada per l’Associació gironina de cinema independent, celebra la segona edició amb quatre films a concurs, entrada gratuïta, un parell de xerrades i la voluntat de convertir-se en punt de trobada del sector
Girona torna a obrir una finestra al cinema que massa sovint queda fora dels circuits comercials. Des d’avui i fins diumenge, els Ocine acullen la segona edició de La Setmana, el festival de cinema independent de Girona, una proposta impulsada per l’Associació Gironina de Cinema Independent que vol fer visible una part de la producció cinematogràfica que existeix, però que no sempre arriba al públic. «S’estrenen quinze o setze pel·lícules cada setmana i no totes arriben. Hi ha més producció que distribució», resumeix Jep Soler, un dels organitzadors del certamen.
La Setmana neix, precisament, d’aquesta constatació. Al darrere hi ha gent de diferents àmbits de la cultura unida per una mateixa inquietud: mirar, defensar i projectar aquell cinema que no té fàcil encaix a les cartelleres habituals. «Abans en dèiem cinema d’art i assaig, però ara ja no seria ben bé això. L’etiqueta d’independent és molt inclassificable», admet Soler. Més que una definició tancada, el festival proposa una actitud: donar espai a mirades noves, a llargmetratges sense distribució i a històries que necessiten una pantalla per començar a circular.
El gran reclam del festival és la Lleona d’Or, un premi que va més enllà del reconeixement simbòlic. La pel·lícula guanyadora obté distribució a l’Estat a través de Lauren NewCo i l’opció real d’arribar a sales. L’any passat el premi el va guanyar Dies d’estiu i de pluja, que després s’ha pogut estrenar comercialment. «Volíem que el festival unís dues coses: la projecció de les pel·lícules i un premi que servís perquè el film guanyador tingués distribució», explica Soler.
En aquesta segona edició, La Setmana ha rebut 56 llargmetratges d’arreu. N’hi havia de catalans i espanyols, però també produccions de la Xina, dels Estats Units o de l’Argentina. Finalment, se n’han triat quatre per a la competició oficial. Ahir, per a l’acte inaugural fora de concurs, es va escollir l’estrena de La memòria de les papallones. Avui es projectaran Femení singular (20.20h), de Xavi Puebla, un drama social sobre una noia immigrant que viu a Barcelona, i Santa Zeta (22.30h), d’Antonio Muñoz de Mesa, un thriller de venjança. Demà serà el torn de Nena (20.20h), del valencià Gabriel Ochoa, sobre un nen que passa l’estiu amb la tieta i descobreix noves formes d’entendre les relacions humanes, i de Becoming Vera (22.30h), de Sergio Vizuete, un drama social nord-americà sobre una jove que viu en centres d’acollida per a adolescents i intenta obrir-se camí amb la seva passió pel piano. El film inaugural d’ahir, La memòria de les papallones, de Marta Viña, és una pel·lícula catalana que s’estrena avui i que aborda, en clau dramàtica, l’encaix d’una adopció i el trasbals emocional que provoca dins d’una família. Totes les projeccions als Ocine, a la sala 10, són gratuïtes.
La voluntat dels organitzadors és que el festival continuï creixent. Aquest any fa un pas important amb l’entrada dels Ocine com a seu de les projeccions, i amb la complicitat del Museu del Cinema i El Modern, que acullen activitats paral·leles. «En el futur voldríem que durés una setmana, amb més pel·lícules i més xerrades», apunta Soler. La idea és que La Setmana pugui funcionar també com a punt de trobada entre productors, distribuïdors, exhibidors i gent vinculada al cinema independent. Per això, les persones responsables de les pel·lícules a competició poden passar tots els dies del festival a Girona i establir contactes amb el sector. Quan s’ampliï la programació la voluntat és que les seus siguin els Ocine i el Truffaut.
El programa inclou dues converses. Avui, al Museu del Cinema, hi haurà una xerrada amb el productor Oriol Maymó i Jordi Dorca, responsable de programació d’activitats del museu. Dissabte, a El Modern, conversaran el director Pere Vilà i l’actor Àlex Brendemühl. Precisament Vilà i Brendemühl formen part del jurat, juntament amb Montse Puigdevall, del Museu del Cinema, i Aroa Illa, vinculada a l’organització.
La cloenda serà diumenge, amb el lliurament de premis i el reconeixement a Paco Poch, un dels distribuïdors històrics de cinema independent, que rebrà el Premi d’Honor Tomàs Mallol, amb el vistiplau del Museu del Cinema perquè el guardó porti el nom del col·leccionista i impulsor del centre. Com a part de l’homenatge, Poch ha triat una pel·lícula per compartir amb el públic: el documental francès Homenatge a Catalunya, basat en l’obra de George Orwell. Amb només dues edicions, La Setmana ja ha començat a definir un espai propi dins l’agenda cultural de Girona. No vol competir amb les grans estrenes, sinó oferir una porta d’entrada a tot allò que queda als marges.
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