El festival Visa pour l'Image porta a Girona dues exposicions sobre Afganistan i la llibertat del fotoperiodisme
La iniciativa arriba a la novena edició i manté la col·laboració entre Girona i el festival internacional de fotoperiodisme de Perpinyà
Girona acull per novè any consecutiu dues exposicions vinculades al festival internacional de fotoperiodisme Visa pour l’Image de Perpinyà. Les mostres, organitzades per INSPAI, Centre de la Imatge, i la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, es poden visitar a les sales d’exposicions del segon pis de la Casa de Cultura de l’11 de juny al 19 de setembre de 2026. Durant el mes d’agost, l’equipament romandrà tancat.
Les exposicions seleccionades són «Afganistan: a l’ombra de les banderes blanques», de Sandra Calligaro, i «Jean-Pierre Laffont: Fotografiar amb total llibertat», de Jean-Pierre Laffont. Totes dues formen part dels treballs que es van presentar en l’edició anterior del festival Visa pour l’Image de Perpinyà.
La mostra de Sandra Calligaro documenta la vida quotidiana de les dones a l’Afganistan sota el règim talibà. El projecte posa el focus en la reclusió imposada, però també en les formes de resistència que moltes dones mantenen en espais privats o clandestins, com ara llocs on poden aprendre, treballar o trobar-se.
Calligaro centra bona part de la seva mirada en els interiors, presentats com alguns dels darrers espais de llibertat per a les dones afganeses. A l’exterior, en canvi, la seva presència gairebé desapareix de les imatges, un recurs que evidencia la seva exclusió de l’espai públic. La sèrie també mostra les fractures d’un país marcat per dècades de conflicte i per realitats socials que conviuen en tensió.
L’altra exposició està dedicada a Jean-Pierre Laffont, fotoperiodista francès amb una llarga trajectòria internacional. «Fotografiar amb total llibertat» recorre la seva obra i la seva manera d’entendre l’ofici, basada en la independència del fotògraf i en la construcció de relats visuals sense condicionants.
La mostra se centra especialment en la seva etapa nord-americana i recupera diversos projectes de la seva carrera, entre els quals hi ha el treball sobre l’esclavatge infantil. L’exposició presenta Laffont com un reporter que va fer del fotoperiodisme una forma de vida, vinculada al compromís professional i a la voluntat d’explicar el món a través de la imatge.
La inauguració va comptar amb la presència de Sandra Calligaro. Durant l’acte, l’Aula de Teatre de la Universitat de Girona va representar una peça teatral inspirada en les exposicions, dirigida per Meritxell Torres Roig.
També hi van assistir Jordi Camps, vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona; Albert Piñeira, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà; Pierre Conte, president de l’Associació Visa pour l’Image Perpinyà; Jean-Luc Soret, director de l’Associació Visa pour l’Image Perpinyà; Natàlia Navarro, cap d’INSPAI; Joan Castillo, director gerent del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, i Albert Johé, coordinador de la Casa de Cultura.
Les exposicions són fruit de la col·laboració entre la Diputació de Girona, a través de la Casa de Cultura i INSPAI, l’Associació Visa pour l’Image i el Centre Internacional de Fotoperiodisme de Perpinyà. Aquesta cooperació es manté des del 2017, quan Girona va començar a acollir una selecció de les exposicions presentades l’any anterior al festival.
Visa pour l’Image va néixer a Perpinyà el 1989 i s’ha convertit en una cita internacional del fotoperiodisme. La seva presència anual a Girona permet veure una part dels projectes exhibuts al festival en un nou context i apropar-los al públic gironí.
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