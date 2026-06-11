Paul Fuster, Ferran Palau i Al·lèrgiques al Polen, primeres confirmacions del Ressupó de Celrà
La dissetena edició del cicle de música independent tindrà lloc el 4 de juliol i tornarà a comptar amb un projecte audivisual d'Isaki Lacuesta
La dissetena edició d'El Ressupó de Celrà tindrà lloc el dissabte 4 de juliol amb Paul Fuster, Ferran Palau i Al·lèrgiques al Pol·len com a primers artistes confirmats. L'edició d'aquest any també comptarà amb el director de cinema gironí Isaki Lacuesta, que juntament amb la banda Boc Guru recrearan una experiència immersiva improvisada amb sons rock i psicodèlia que dialogarà amb la imatge.
El cicle de música independent es desenvoluparà en quatre jornades de concerts i més d'una desena d'artistes, en una edició especial que inclourà un festival de presentació i un altre de cloenda per celebrar el 20è aniversari del segell Brave Coast.
El dissabte 4 de juliol hi haurà la primera nit del festival confirmada a la Torre Desvern de Celrà, amb el projecte immersiu Kosmic Experience Live &Film a càrrec de Boc Guru i Isaki Lacuesta, a més d'altres artistes convidats. D'aquesta experiència, que els artistes recrearan en directe al Ressupó, en naixerà una pel·lícula documental i un nou àlbum.
El dijous 9 de juliol el festival es traslladarà al Parc Cors amb un recital a càrrec d'Al·lèrgiques al Pol·len, una banda nascuda a Barcelona el 2020 i que ja compta amb quatre discs publicats.
El dijous 16 de juliol serà el torn de Ferran Palau, que tornarà al Ressupó després de deu anys, i ho farà en l'última jornada de concerts per presentar el seu nou treball Aniversari feliç, i que també repassarà discs essencials com Kevin, Blanc, Santa Ferida, Parc o Plora Aquí.
Seguidament, serà el torn de Paul Fuster, que torna en format trio després d'un temps desaparegut dels escenaris i amb un recital que combina noves cançons i un repàs dels seus treballs més emblemàtics.
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