El Pot Petit se’n va de festival: «Va ser una bogeria; en dues hores el càmping era ple»
El grup de música familiar estrena aquest cap de setmana el FestiPOT a Sant Pere Pescador, amb 3.000 persones a las Dunas per viure-hi concerts, jocs, tallers i experiències
El compte enrere ja és a punt d’acabar. Demà divendres començarà al càmping Las Dunas de Sant Pere Pescador la primera edició del FestiPOT, el festival propi d’El Pot Petit, que reunirà prop de 3.000 persones durant tot el cap de setmana en una proposta pensada per viure en família l’univers del grup empordanès. La cita arriba després d’una acollida extraordinària: les entrades es van esgotar en només tres hores i l’organització va haver d’obrir una llista d’espera que va arribar a les 1.500 famílies. Una resposta que va sorprendre fins i tot els seus impulsors.
«Era una d’aquelles coses que feia molts anys que dèiem: seria guai fer el nostre propi festival», explica Helena Bagué, cantant d’El Pot Petit, la Jana, al costat de Siddartha Vargas, en Pau. La idea era clara: no volien fer només un concert ni una programació convencional, sinó crear un festival «a la nostra manera», amb música, jocs, imaginació, emocions i convivència, i amb una mirada especialment atenta a les necessitats de les famílies. En ple boom de festivals al país, El Pot Petit feia temps que pensava com seria tenir-ne un de propi. El que no era tan fàcil era trobar el moment, el format i l’espai.
De Diverland al FestiPot
La proposta es va començar a concretar quan U98 Music, que organitza amb l'Orquestra Diversiones el mític Diverland a Calonge, els va plantejar la possibilitat de fer-ho en un càmping, amb una fórmula de cap de setmana complet. «Vam veure que era ideal. És un espai perfecte per anar-hi en família, amb una infraestructura ja muntada de serveis, restauració i un recinte tancat. T’estalvies molta logística», explica Bagué. El lloc escollit, a més, tenia un valor especial per al grup: el càmping Las Dunas, a Sant Pere Pescador. «Som de l’Alt Empordà i ens coneixem bé el territori. Estarem a casa», diu la cantant.
El festival transformarà aquest entorn de la Costa Brava en un gran espai familiar durant tres dies. La primera edició arrencarà divendres a la tarda amb l’espectacle itinerant La gran família, de Fadunito, continuarà amb la benvinguda musical de la Black Music Big Band Junior i acabarà la primera jornada amb Embolic, de la companyia Pau Palaus. Dissabte serà el dia més intens, amb activitats des de primera hora del matí: ioga a la platja per als adults, contacontes, tallers per a nadons, mostres de bateria, dansa i guitarra elèctrica, espectacles de carrer, jocs, la Quina musical i concerts com Zum, de La Tresca i la Verdesca.
El moment més esperat arribarà dissabte a dos quarts de vuit del vespre, amb el concert d’El Pot Petit. Serà una de les poques actuacions que el grup farà aquest any i l’única d’aquesta primera part de 2026 i de l’estiu, un fet que converteix el FestiPOT en una cita especialment significativa per a les famílies seguidores del projecte. La nit s’allargarà amb la Melmelada Jam, pensada com una festa en què també s’hi puguin afegir pares i mares. Diumenge, el festival es tancarà amb propostes com el taller de percussió corporal, Pirates rodamons, la Bufant Fort Street Band, Cançons menudes de Gemma Baños, el concert Bon Vent!, homenatge a Xesco Boix, i el comiat final del FestiPOT.
Un poble familiar
Més enllà dels escenaris, El Pot Petit ha volgut que el festival funcioni com un petit poble familiar. «Hi passaran moltes coses al mateix temps, però volem que sigui còmode i amable», subratlla Bagué. El programa inclou l’espai Juga i imagina, amb espai de lectura, jocs en grup, espai per a nadons, zona de pirates, propostes creatives, tast d’instruments, pintacares i espais sensorials. També hi haurà el trenet d’El Pot Petit, activitats accessibles en llengua de signes catalana i diferents zones pensades perquè les famílies puguin circular, descansar i compartir el cap de setmana sense presses. «Tots els del Pot Petit tenim família i volem que tot estigui pensat perquè la gent hi estigui còmoda», diu la cantant.
Abans de posar les entrades a la venda, però, l’equip no ho tenia tan clar. El format obligava a comprar tot el paquet de divendres a diumenge, amb allotjament inclòs, perquè la logística del càmping no permetia vendre entrades de dia. Això generava incerteses. «Ens feia por. Era una proposta nova, amb allotjament, entrada i disponibilitat de tot un cap de setmana. A més, és l’últim cap de setmana abans de tancar el curs escolar i pensàvem que potser la gent estaria per altres coses», recorda Bagué. Tant, que van estar a punt de no tirar-ho endavant. «Pensàvem que no ompliríem.»
La resposta va ser rotunda. «Va ser una bogeria. En un parell d’hores el càmping ja era ple. Hauríem pogut omplir dos càmpings», admet Bagué. L’allau de demanda va col·lapsar la web i va deixar moltes famílies sense entrada. «Em va saber greu per les famílies que es van quedar fora. Et preguntes si val la pena que tanta gent quedi una mica enfadada, però la demanda va ser molt gran», explica.
Amb aquest precedent, sembla inevitable pensar en futures edicions, però El Pot Petit prefereix anar pas a pas. Primer volen viure el festival, veure com respira i escoltar les sensacions de les famílies. «Per nosaltres és nou. 3.000 persones és molta gent mobilitzant-se cap allà. Tenim ganes de viure aquesta primera edició, veure com va i decidir què fem l’any que ve: si ho fem així, d’una altra manera, amb més aforament o amb més caps de setmana», apunta Bagué.
El FestiPOT arriba, a més, en un moment especial per al grup. El Pot Petit ha estat immers els darrers mesos en la gravació de la tercera temporada d’El món del Pot Petit, que ara entra en fase de postproducció i que s’estrenarà l’últim trimestre de l’any. De cara a final d’any, també preparen concerts especials. Bagué parla d’«una època de canvi», de replantejament i de ganes d’obrir nous camins. El primer ja és aquest: un festival propi, fet a mida, a casa i amb totes les entrades venudes abans gairebé d’haver pogut imaginar-lo ple.
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