Entrevista | Amulet Músic
«Qui es pot permetre avui ser hippie? És una cosa de pijos»
"Un consell contra la massificació turística? Vandalisme. Si no, s'acostumen"
El mallorquí Amulet acaba de publicar l'àlbum Es desastre, que camina entre la sàtira al turisme de masses, la crònica d’una ruptura i l’acceptació de l’error.
Es diu Amulet perquè creu en la sort?
He, he, em dic Amulet perquè el meu nom és Antoni Mulet, és a dir A. Mulet. Però crec que és cosa de sort, perquè és una coincidència que s’ajunti i en surti aquest nom.
Però hi creu o no, en la sort?
Sí, sí, que hi crec. Jo diria que, de moment, n’he tingut, soc prou afortunat.
M’agradaria tancar l’aeroport de Palma
Ve a Catalunya perquè en aquesta època a Mallorca ja no s’hi cap?
Una mica, sí.
Per les seves lletres, diria que el turisme de masses no li acaba de fer el pes.
És una xacra bastant forta. Una cosa que ens haurem de replantejar en algun moment, perquè afecta molts estadis diferents i té conseqüències visibles i invisibles. Vaja, que és una mica un drama.
Ja, però a Mallorca hi ha gent que amb el turisme guanya molts diners.
Sí, abans del turisme no teníem res, vivíem a les cavernes i pintàvem, l’única forma d’art que teníem era pintar les parets. Gràcies al turisme ara tenim internet. Sort del turisme, que ens va salvar (riallada).
Té una cançó titulada Paradís. Mallorca ja no ho és?
Mallorca és el paradís, el que passa és que el tenim una mica saturat. O sigui, si no anem alerta pot deixar de ser-ho.
Tot el que sigui VIP, no val res
Vostè com ho solucionaria?
Uf, aquesta és la pregunta del milió. Jo limitaria molt l’arribada de turistes. No, sap què? Millor fer-los fora tots (riu). Sap quan un nen a classe es porta malament i li dius «seu aquí una estona»? Doncs jo faria el mateix amb els turistes: doneu-nos dos anys per plantejar-nos què volem fer, i després ja podeu tornar, però a poc a poc.
El Paradís és un prostíbul de La Jonquera que du aquest nom.
No foti! Quan has de repetir que una cosa és el paradís, segurament no ho és tant. Dime qué presumes y te diré de qué careces.
No sé si ha observat que a Girona comencem a tenir massa turisme, ciclistes sobretot. Algun consell perquè no ens acabi passant com a Mallorca?
Vandalisme (riu).
Home...
Sí, sí. És que, si no, s’acostumen. En algun moment has de fer alguna acció d’aquestes que després t’acusen de terrorisme i tal, però és una cosa d’aquelles que s’ha de fer (riu).
Començo a entendre per què el seu disc porta per nom Es desastre. Quin és el desastre més gros que ha provocat?
(Pensa uns segons) No n’he provocat gaires, ara que ho penso.
Doncs quin li agradaria provocar.
Hòstia, soc molt pacífic, en el fons de tot.
No ho semblava pas, parlant del turisme.
És que m’he animat, de cop. M’agradaria... ja ho sé: tancar l’aeroport de Palma. Estaria bé, tancar-lo una temporada. El que vau fer l’1 d’octubre els catalans, que vàreu tancar l’aeroport. Faria el mateix al de Palma, però més temps, que aquí va durar un dia.
Si et comença a passar pel cap que no vols estar amb algú, és que ja has pres la decisió. És el germen.
El món és un desastre?
Sí, és un desastre, però no és insalvable. A més a més, dels desastres n’aprenem coses.
Ha pensat en els concerts posar una caseta perquè hi vagin famosos?
No, he pensat una altra cosa. Si algun dia la gent es baralla per comprar les entrades dels meus concerts, no vendria les de primera fila. Aquestes les deixaria buides, i després, un cop ha entrat tothom, fer passar al davant la gent que està al fons. No recordo on ho vaig veure. Millor això que la caseta aquesta amb famosos, tot el que sigui VIP, no val res.
Ser hippie és un rotllo d’estiu, tal com canta en un tema?
Ser hippie ha quedat ja una mica com a... un estigma. Qui es pot permetre ser hippie avui en dia? És una cosa de pijos, realment.
Hi ha alguna cosa més trista que un final d’agost?
Un final abans d’agost. L’agost és un bon moment per acabar coses. Em sembla més trist que acabin per juny. Un final de juny em semblaria més trist que un final d’agost.
Quan és que es fa necessari dir adeu?
Quan comences a pensar que li has de dir adeu. Si et comença a passar pel cap que no vols estar amb algú, és que ja has pres la decisió. És el germen. És com posar la llavor aterra, després començarà a créixer l’arbre.
M’agrada queixar-me, crec que queixar-nos i rondinar és un dret que tenim com a humans
Per les seves lletres, sembla vostè un paio rondinaire, a qui tot li sembla malament.
(Riu) No, no. M’agrada queixar-me, crec que queixar-nos i rondinar és un dret que tenim com a humans. Però també crec que soc molt optimista, així que la queixa ha d’anar acompanyada d’un ‘però’.
Per exemple, el turisme és una merda, però ho solucionarem tancant l’aeroport.
Exacte, un pensament positiu (riallada) La queixa ha d’anar acompanyada d’optimisme. És la filosofia que funciona.
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