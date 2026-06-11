Reobre l'exposició sobre els monjos copistes de Ripoll en una nova seu
L'església de Sant Pere acull la mostra, que s'ha adaptat amb nous sistemes de reproducció audiovisual i més escenografia interactiva
L'exposició permanent Scriptorium de Ripoll ha estrenat una nova seu al pis superior de l’església de Sant Pere. La reobertura es va fer dilluns amb l'estrena d'una nova museografia que pretén explicar la feina i la tasca dels monjos copistes en un monestir com el de la vila de Ripoll. Des del Museu Etnogràfic ja es treballa per programar-hi visites i activitats a partir d’ara.
L’antic espai no tenia accessos per a persones amb mobilitat reduïda i es va prendre la decisió de traslladar-lo a l'emplaçament on antigament hi havia hagut el Museu. A més, s'ha fet un nou muntatge físic i amb nous sistemes de reproducció dels materials audiovisuals, de la reubicació de l’espai de taller de cal·ligrafia, afegint escenografia interactiva a l’exposició permanent. El nou projecte museogràfic ha anat a càrrec de Raül Duque i Jose Navio. El cost total de l’actuació ha estat de 315.826,94 €, dels quals 130.507 € han estat aportats pel FEDER (Fons Europeu per al Desenvolupament Regional) en el marc del projecte de Renovació museografies de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona. Per part de la Diputació de Girona s’han aportat uns altres 65.253,50 €, i la resta (120.066,44 €) els ha aportat l’Ajuntament de Ripoll.
El projecte de l’Scriptorium es va començar a gestar fa gairebé 30 anys i es va potenciar l’any 2000, durant la commemoració del mil·lenari del Papa Silvestre II, Gerbert d’Orlhac, un monjo benedictí que va tenir contacte amb el Monestir de Ripoll. En un inici, el projecte va ser pensat i dirigit pel Sr. Ramon Sargatal. Es van fer diverses exposicions i activitats, fins que el 2003 es va obrir el primer Scriptorium a la capella de l’antic hospital, al costat de l’actual Arxiu Comarcal. Al llarg dels anys s’hi han fet visites per a escolars, cursos de cal·ligrafia i xerrades.
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