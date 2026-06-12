Un cicle sobre la Guerra Civil i la reobertura del poblat neolític de la Draga, a la programació cultural d'estiu de Banyoles
Durant l'estiu el municipi acollirà festivals com l'(A)phònica o la Veu de Banyoles, entre un centenar d'activitats a museus, biblioteca i arts escèniques
L’Ajuntament de Banyoles ha presentat aquest vespre la programació cultural per als pròxims mesos d’estiu, que inclou més d’un centenar de propostes relacionades amb les arts escèniques, la biblioteca, els museus i les festes populars. D’entre les activitats, destaquen la 22a edició d’(A)phònica, el Festival de la Veu de Banyoles; el cicle Lletres al claustre de la Biblioteca; l’obertura del Parc Neolític de la Draga durant tot l’estiu, i les diferents propostes al voltant de l’escultura de grans dimensions L’Ombra, del banyolí Joan Crous, que es podrà veure al Monestir de Sant Esteve a partir d’aquest cap de setmana.
Una de les novetats d’aquest estiu serà l’obertura del Poblat Neolític de la Draga, del 15 de juny al 15 de setembre, període durant el qual s’han organitzat diferents visites guiades que permetran descobrir, des de dins de les reconstruccions de les cabanes prehistòriques, com era el dia a dia dels pagesos i ramaders neolítics. Posteriorment, el 19 de setembre, es farà l’activitat La Draga sensorial, una visita guiada gratuïta per descobrir la vida al neolític a través dels sentits, mitjançant un recorregut sensorial per les cabanes prehistòriques.
Altres activitats destacades són l’exposició temporal del XXIV Concurs de Fotografia de la Natura, coorganitzada pel Museu Darder, el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, Limnos i la Universitat de Girona, que es podrà veure del 20 de juny al 13 de setembre. També destaca la conferència internacional GLEON, Global Lake Ecological Observatory Network 2026, un congrés internacional que comptarà amb més de 100 persones científiques, enginyeres i professionals de l’aigua i que tindrà lloc del 28 d’agost al 4 de setembre en diferents espais de la ciutat.
En el cas de la Biblioteca de Banyoles, per a aquesta època de l’any s’han programat una vintena d’activitats diferents. Un estiu més, i coincidint amb l’inici de la temporada de bany, la biblioteca s’instal·larà del 7 al 31 de juliol, de dimarts a divendres, a la Caseta de Fusta per oferir als banyistes el servei de lectura i consulta de diaris, revistes o còmics. El Biblioestany es podrà fer servir de 10 del matí a 1 del migdia i inclourà també quatre activitats que es faran els dijous a les 11 del matí.
En paral·lel, també al juliol, la Biblioteca portarà a terme la sisena edició del cicle Lletres al claustre, que sota el títol Narratives de la guerra estarà dedicat a la literatura de guerra, coincidint amb el 90è aniversari de l’esclat de la Guerra Civil espanyola. En total, seran quatre conferències que tindran com a protagonistes Antonia Monegal, Jordia Gràcia, Mercè Ibarz i Miquel Berga. Enguany, la coordinació del cicle és a càrrec de l’entitat La Bombonera i de Mireia Llorens Ruiz, i s’emmarca en les propostes entorn de l’exposició de L’Ombra, una obra monumental del banyolí Joan Crous amb referències al Guernica de Picasso i que tindrà al voltant una desena d'activitats.
A més dels clubs de lectura i les exposicions temporals que completaran les activitats de la Biblioteca per a aquests mesos d’estiu, cal destacar la recuperació de la Nit d’estels, una activitat astronòmica i literària en col·laboració amb Astrobanyoles que no es feia des de l’any 2019. Tindrà lloc el 10 de juliol a les 9 de la nit al Puig de Sant Martirià.
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