Filmin compra el negoci de distribució de la productora Elastica
El moviment "reforça l'aposta" de la plataforma per les sales de cinema
La plataforma audiovisual en línia Filmin ha adquirit el negoci de distribució de la productora Elastica. Segons un comunicat conjunt, l'objectiu de la transacció és consolidar una empresa "de referència" en la indústria independent nacional "amb ambició internacional". A més, el moviment "respon a una lògica d'integració vertical cada cop més habitual" al mercat europeu del cinema independent i "reforça l'aposta" de Filmin per les sales de cinema. Ambdues companyies continuaran operant de manera autònoma i l'acord es limita a l'àrea d'adquisicions i distribució d'Elastica, sense que afecti altres compromisos "passats o futurs" que ambdues companyies puguin tenir amb altres actors del sector.
Al mateix comunicat, les dues companyies asseguren que l'aliança garanteix a Filmin poder oferir als subscriptors pel·lícules com la guanyadora del Festival de Málaga, 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute; el fenomen internacional del cinema de terror 'Backrooms'; 'The Riders', d'Edward Berger, produïda i protagonitzada per Brad Pitt, o 'De noche', de Todd Haynex, protagonitzada per Pedro Pascal.
Filmin porta des del 2021 distribuint algunes de les seves adquisicions en cinemes, juntament amb Elastica i altres distribuïdores. Les dues empreses han codistribuït en els darrers anys més d'una desena de títols, des que van començar el 2021 amb 'Annette', de Leos Carax. S'hi inclouen films com 'La substancia'; 'Anatomía de una caída', guanyadora de la Palma d'Or del Festival de Cannes i de l'Oscar a millor guió, o 'Drive My Car', Oscar a millor Pel·lícula Internacional el 2022.
Elastica és una productora i distribuïdora de cinema fundada el 2021 per la productora María Zamora, Premi Nacional de Cinematografia el 2024, i el distribuïdor Enrique Costa. Els darrers anys ha produït pel·lícules com 'Alcarràs', de Carla Simón, Ós d'Or al Festival de Berlín, i 'O corno', de Jaione Camborda, Conxa d'Or a la Millor Pel·lícula al Festival de Sant Sebastià.
El catàleg com a distribuïdora inclou títols com 'Valor Sentimental', Oscar a Millor Pel·lícula Internacional i Goya a Millor Pel·lícula Europea; 'La zona d'interès', Òscar a Millor Pel·lícula Internacional; 'Vides passades', 'Emília Pérez' o 'L'agent secret', a més de 'La substancia', 'Drive My Car' i 'Anatomía de una caída'.
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