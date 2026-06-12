Joan Dausà i Mama Dousha s'uneixen en la cançó estiuenca i festiva 'Papi posa-la al disc'
La peça neix de la petició de les dues filles de Dausà que van demanar-li un tema dedicat a la menor de les nenes
Joan Dausà i Mama Dousha s'han unit en la cançó estiuenca i festiva 'Papi posa-la al disc' (Promo Arts Music Records), que ha sortit publicada aquest divendres. El tema neix a partir de la petició de les dues filles de Dausà que van demanar-li al seu pare una cançó dedicada a la menor de les nenes, després que el cantant inclogués 'Pina' al disc 'Ho tenim tot', inspirada en la germana gran. Des del segell han destacat que el que va començar com "un joc o una broma s'ha acabat convertint en un dels temes inclosos en el nou treball del cantant". 'Papi posa-la al disc' se suma a l'àlbum 'Immortals' del cantant de Sant Feliu de Llobregat publicat el passat mes d’abril.
El tema està produït pels productors Santos & Fluren, de Blind Records i la directora i artista visual Julieta Lasarte ha dirigit el videoclip de la cançó que també es publica aquest divendres. Gravat a la Platja del Riuet, d’Empúries, a l’Escala, transmet aquesta sensació de frescor, diversió i alegria.
Gira
Dausà reprèn aquest cap de setmana al Cabró Rock la gira de presentació del seu nou disc que passarà també pels festivals Camins de Manresa, Sons del Món de Roses, Terramar de Sitges, Mar d’Estiu de Santa Susanna, o Occident Summer Fest de Puigcerdà, entre altres.
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