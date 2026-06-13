La Cantadeta d’Havaneres fa ressonar les remendadores a Girona
L'Auditori ha acollit aquest dissabte la cinquena edició del projecte, amb centenars d’alumnes d’escoles gironines i Les Anxovetes com a grup convidat
Més de 800 alumnes gironins homenatjaran les remendadores a ritme d'havanera
Centenars d’alumnes d’escoles de les comarques gironines han pujat aquest dissabte al migdia a l’escenari de la sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona en una nova edició de la Cantadeta d’Havaneres, el projecte impulsat per la Fundació Ernest Morató per acostar aquest gènere musical a la mainada. Enguany, la cantada ha fet ressonar la figura de les remendadores, les dones que arreglaven les xarxes dels pescadors i que sovint havien quedat en segon pla.
La cita de Girona s’ha programat aquest dissabte en dues sessions, una a les dotze del migdia i una altra a les sis de la tarda, a la sala Montsalvatge. En total, aquesta edició de la Cantadeta reuneix més de 800 alumnes, que durant el curs han treballat un repertori d’havaneres sota la direcció artística d’Elisabet Mestre. El grup convidat d’aquest any són Les Anxovetes, que acompanyen algunes de les peces de l’espectacle.
La Cantadeta arriba a la cinquena edició després d’haver anat creixent any rere any. El projecte va néixer el 2021 amb una petita cantada a l’escola Pi Verd de Palafrugell, que va servir de llavor per al format actual: concerts teatralitzats amb centenars d’alumnes i un grup convidat. L’interès de les escoles ha anat augmentant fins al punt que, des de l’any passat, l’organització ha hagut d’afegir una tercera sessió per encabir tots els centres participants.
Un homenatge
El president de la Fundació Ernest Morató, Enric Frigola, va explicar que enguany s’ha volgut canviar el guió habitual per posar el focus en una figura oblidada. «Hem volgut fer un homenatge a les dones que arreglaven les xarxes de manera totalment anònima i passant desapercebudes, tot i que eren qui feien possible que els pescadors poguessin fer la seva feina», va destacar.
En les últimes edicions, el guió girava al voltant d’una història teatralitzada entre dos actors que feien d’avi i nét i explicaven els orígens de l’havanera a Calella de Palafrugell i el seu passat com a poble de pescadors. Aquest any, amb les remendadores com a fil conductor, la Cantadeta torna a reivindicar l’havanera com a patrimoni musical viu i com una eina per transmetre cultura popular a les noves generacions.
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