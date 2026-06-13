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“El cas Kohen era una història que ningú volia explicar”
La novel·la "Veintisiete noches", de Natalia Zito està inspirada en el cas real de Natalia Kohe, que planteja els límits de decidir sobre la pròpia vida durant la vellesa
Natalia Kohen —Sarah Katz a la novel·la— va néixer a la província de Mendoza el 7 de gener de 1918, quan les dones encara no tenien dret a vot a l’Argentina. Va ser mecenes, artista plàstica i escriptora. Casada amb Mauricio Kohen, que amb els anys es convertiria en un poderós industrial i propietari de la farmacèutica Argentia, va exercir durant dècades un paper central en la fundació familiar.
El 2005 tenia 88 anys. Vídua i milionària, continuava portant una vida intensa: regalava obres d’art de gran valor i els rumors apuntaven a un possible matrimoni amb una parella molt més jove. Inquietes, les seves filles consideraven que aquelles decisions no eren apropiades per a una dona de la seva edat. Després d’insistir davant diversos especialistes, van aconseguir que un metge emetés un diagnòstic que va justificar el seu internament. Aquell mateix any va ser declarada incapaç i retinguda contra la seva voluntat en una clínica psiquiàtrica. Hi va romandre durant vint-i-set nits.
La història no va acabar aquí. Un procés judicial posterior va concloure que Kohen conservava les seves facultats mentals i va ordenar la restitució dels seus béns. Per aleshores, el cas ja havia ocupat titulars i havia obert un debat incòmode sobre els límits de l’autonomia en la vellesa i el dret a decidir sobre la pròpia vida.
L’escriptora i psicoanalista Natalia Zito (Buenos Aires, 1977) va conèixer Natalia Kohen l’agost de 2017, quan aquesta tenia 99 anys. Feia temps que treballava en una ficció inspirada en el cas Kohen i la trobada li va permetre trobar-ne el to i la forma definitius. La novel·la s’anomenaria Veintisiete noches, en al·lusió al temps que l’artista va passar tancada al psiquiàtric.
El llibre es va convertir en un èxit editorial, igual que l’adaptació cinematogràfica, disponible a Netflix. Ara, Veintisiete noches arriba a les llibreries de la mà d’Alrevés Editorial. Basada en fets reals, la novel·la explora les complexes relacions entre el poder, l’amor i la llibertat individual, alhora que planteja preguntes incòmodes: en quin moment deixem de ser propietaris de la nostra vida?
El tabú
“Sentir algú dir que la història era complicada. I tenia raó: el cas Kohen era una història que ningú volia explicar”, recorda Natalia Zito en conversa des de l’Argentina. “I crec que no hi ha cap esquer més potent que aquest: que hi hagi alguna cosa que, per algun motiu, no es vol dir. Quan em vaig endinsar en la història em va resultar fascinant, sobretot perquè reunia les meves dues professions. Em va ser molt útil que jo fos psicoanalista, a més d’escriptora”.
La novel·la va tocar una fibra sensible. “Sí, és un llibre incòmode. I això, en el fons, m’interessa”, assegura l’autora.
“Si jo sabés abans d’escriure-ho tot el que la història diria o el que el llibre podria donar-me, no l’escriuria. Escric perquè intueixo que allà hi ha una quantitat de coses per dir”, afirma Zito. Es tracta, a més, de la seva primera novel·la basada en fets reals. "Havia escrit dues novel·les amb material autobiogràfic (Rara, Vos), però per a mi eren llibres diferents. Un periodista em va dir que en realitat tornava a escriure sobre una dona que no encaixa. I tenia raó: a les meves tres novel·les hi ha dones que no encaixen, i en les que encara no he publicat crec que també".
La pròpia Zito reconeix que el cas la va interpel·lar més del que esperava: "No havia pensat que a mi també em podria passar una cosa així. Imaginar que t’internen, que surts als diaris com a escriptora gran internada pels seus fills… M’ha fet replantejar moltes coses sobre la vellesa. Avui tinc decidit viure fins als cent anys; ho vaig veure molt clar després de conèixer la protagonista del meu llibre".
A la novel·la, el tabú del desig en la vellesa obre també una sèrie de preguntes més àmplies. "Vaig llegir una frase que deia: Un moralista sempre és un desgraciat. Un escriptor no pot ser moralista. D’on surt la idea que la sexualitat té data de caducitat? Qui ho decideix?", reflexiona l’autora.
Títol: Veintisiete noches
Autor: Natalia Zito
Editorial: Alrevés Editorial
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