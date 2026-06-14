Festa
El FestiPOT celebra un cap de setmana d’èxit i diversió amb 3.000 assistents
El festival protagonitzat per l’univers d’El Pot Petit, infants i famílies, ha gaudit de tallers, activitats i concerts durant tres dies a Sant Pere Pescador
El fenomen d’El Pot Petit es pot descriure en tres paraules: música, joc i mainada. D’això tractava aquest cap de setmana, però amb un petit gir. No només s’ha celebrat el concert d’un dels grups més populars de casa, sinó que s’ha dut a terme el FestiPOT, un festival de tres dies de programació en què grans i petits han pogut gaudir d’espectacles, tallers i activitats, i on les famílies i l’univers i personatges d’El Pot Petit n’han estat els grans protagonistes. Tot ha quedat ben recollit en cinc principals espais del càmping Las Dunas de Sant Pere Pescador, que ha rebut, ni més ni menys, que tres mil assistents «entre infants, pares i mares, i tiets i tietes...», deia Jordi Puig, director de la discogràfica catalana U98.
Mentre el plat fort ha estat, és clar, l’actuació del grup encapçalat per la Jana i en Pau, el cartell d’aquest gran petit festival també ha comptat amb tota una varietat d’esdeveniments que s'han anat succeint i no han deixat espai a l’avorriment; contacontes, ioga a la platja, un espectacle de clown, teatre itinerant, dansa o tallers per a nadons, entre molts altres. També, l’espai natural que ha envoltat tota la celebració, ha fet un crit al descans en família, així com ho feia a la diversió, i a un tast d’un estiu que està a tocar.
El FestiPOT tancava avui les portes a les dotze del migdia, al ritme de la Bufant Fort Street Band i amb bones sensacions. «Les famílies han ajudat molt a què això anés bé, la programació ha estat variada, per a totes les edats i públics i… hem encertat, oi, amb la programació?», ha explicat i preguntat a Puig, Helena Bagué, membre d’El Pot Petit, «estem molt contentes», han confirmat els dos. Davant la possibilitat d’una pròxima edició, això sí, han respost amb dubtes «s’ha de valorar, a on, quan...», han conlòs.
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Genís Rovira, creador d'Hort de Butxaca: 'Molta gent no utilitza l'hort com un espai terapèutic, sinó per saber d'on ve el que menja
- Llei de costes ho prohibeix: aquestes són les sancions per a les persones que extreguin sorra, petxines o pedres de la platja
- Carta d'una lectora: 'Fa mesos que vivim en un bucle insostenible d'ocupacions conflictives
- L'espectacle de la Sagrada Família es va preparar en secret als voltants de Celrà
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per "ajustar els serveis municipals" a la població
- Dos homes detinguts a Girona per pagar a menors a canvi de sexe
- Aquest és el nou anunci d'Estrella Damm amb presència de diversos espais de la Costa Brava