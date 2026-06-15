Aniversari
Caldes de Malavella i la Maravella: una història de 75 anys
L'orquestra celebrarà el seu aniversari el dia 20 a la Rambla d’en Rufí, en una gran festa presentada per Maria Pau Huguet que inclourà concert, pastís i col·laboracions d’altres artistes
Caldes de Malavella s’està preparant per celebrar molt més que un aniversari: els 75 anys d’història, de música i d’identitat compartida al costat de l’Orquestra Internacional Maravella (que no Meravella, com seria en català normatiu, ja que homenatja Caldes de Malavella). Nascuda al poble l’any 1951, la Maravella s’ha convertit en un símbol cultural que ha portat el nom de Caldes arreu del món sense deixar de mantenir un vincle profund amb el seu origen. Serà el pròxim 20 de juny, amb una gran festa d’aniversari que suposarà la celebració central i més destacada de tot l’Any Maravella 75. L’esdeveniment tindrà lloc a la Rambla d’en Rufí, una nit per recordar, emocionar i crear nous moments inoblidables com el pastís d’aniversari, col·laboracions d’altres artistes i la presentació de l’acte de Mari Pau Huguet.
Generacions de caldencs i caldenques, així com de totes les comarques de Girona, han crescut amb la música de la Maravella, han ballat amb les seves actuacions i han fet seves les nits que l’orquestra ha convertit en moments únics. Més que una commemoració, el que prepara Caldes és un homenatge viu a la cultura, a la memòria col·lectiva i a l’orgull de poble.
En aquests moments la Maravella compta amb 17 professionals a l’escenari (13 músics, 2 cantants femenines i 2 cantants masculins), així com tècnics de so, de llum, de vídeo, xofer i muntatge. En total, són 24 persones.
Un any que ja ha començat a bategar amb música
El tret de sortida de la celebració es va donar el passat mes de març amb el concert serenates, celebrat al Teatre Municipal, una proposta íntima i emotiva que va permetre gaudir de la qualitat musical de la formació en un ambient proper i especial. Aquest primer acte va marcar l’inici d’un calendari ampli d’activitats que, al llarg de tot l’any, volen destacar el llegat de la Maravella, com ara activitats amb les escoles, concerts especials i d’altres.
Generacions de caldencs i caldenques, així com de totes les comarques de Girona, han crescut amb la música de la Maravella, han ballat amb les seves actuacions i han fet seves les nits que l’orquestra ha convertit en moments únics
La Maravella, especialitzada en concerts, ballables, revetlles i cobla, ha enregistrat per aquest esdeveniment un altre disc amb la cançó del 75 aniversari anomenada: Arriba la Festa!!!. Així mateix, aquest estiu sortirà un llibre sobre els seus 75 anys d’història, amb gran nombre de fotografies. Fins i tot s’han elaborat a les caves Farré-Garriga més de 2.000 ampolles de cava en commemoració d’aquest any.
La revetlla del 20 de juny, entesa com una gran festa col·lectiva, vol esdevenir un espai de trobada obert a tothom: caldencs i caldenques, així com tots els amics i amigues de l’orquestra. Una celebració per fer valdre un origen comú, una història que ha travessat fronteres i una estima que ha passat de generació en generació, dins i fora de Caldes.
A banda de la revetlla principal, que començarà a les 20 h, la tarda arrencarà amb una actuació prèvia d’un duo musical a partir de les 18.45 h, per anar escalfant l’ambient.
L’espai també disposarà de servei de restauració, amb un sopar popular a càrrec de l’entitat Embarrakaldats. S’hi oferirà un menú a preu popular de 15 €, que inclou una graellada de carn (llesca de pa, botifarra, broqueta, tall de cansalada i xips), beguda i postres. Els tiquets es podran adquirir als comerços locals de Caldes —llibreria Tau, llibreria Solés, i el Petit Fornet— del 20 de maig al 14 de juny.
A més, es podrà visitar una petita exposició de fotografies de la Maravella, un recorregut visual per la trajectòria de l’orquestra al llarg dels anys.
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