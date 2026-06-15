Els paisatges de Concha Ibáñez arriben al Museu d'Art de Girona
La primera exposició dedicada a l'artista catalana després de la seva mort s'inaugurarà el 18 de juny, i inclou les seves sèries paisatgístiques més conegudes, acompanyades de gravats, documentació inèdita i objectes personals
A.Sala
El Museu d’Art de Girona (md’A) inaugura el dijous 18 de juny, a les 18 h, l’exposició Concha Ibáñez. L’evocació del paisatge, comissariada per Elina Norandi. La mostra, que inclou documentació inèdita i aprofundeix en les sèries paisatgístiques que caracteritzen la seva trajectòria, es podrà visitar fins al 10 de gener de 2027. Coincidint amb el centenari del seu naixement, i quatre anys després de la seva mort, el Museu d’Art de Girona dedica la primera exposició pòstuma dedicada a Concha Ibáñez a Catalunya.
La mostra se centra en el paisatge, que va ser el tema central de la seva trajectòria, i reuneix per primer cop una selecció significativa de les seves sèries paisatgístiques més conegudes, juntament amb gravats i exlibris, documentació original i objectes personals procedents del seu llegat personal.
La mostra de Girona s’inicia amb un primer àmbit on s’aprofundeix en la vida de Concha Ibáñez i les relacions que va mantenir amb altres artistes, com ara Colita, qui li va dedicar una sèrie de retrats fotogràfics, o Ferran Soriano, Pascual Casaubon i Agustín Mir, els quals li van dedicar retrats escultòrics que es podran veure a l’exposició; així com diversos objectes personals. També s’hi exposen alguns dels seus primers treballs, exemples d’una tècnica pictòrica que mantindria al llarg de tota la seva producció. A continuació, la mostra es divideix en diversos àmbits dedicats a les seves sèries paisatgístiques més conegudes: Almeria, Lanzarote, Castella i el paisatge català, cadascuna amb la seva paleta cromàtica particular. En total, s'hi exposen més de 60 obres pictòriques d’una gran potència visual, més tants altres dibuixos, apunts i gravats.
A banda, el Museu proposa un seguit d’activitats per a tots els públics, com les visites comentades acompanyades d’un còctel programades per l’estiu, els tallers familiars estiuencs on aprendre a pintar com ho feia ella, així com una taula rodona amb Juan Carlos Bejarano, Lluïsa Faxedas i Maria Garganté, moderada per Elina Norandi. El 4 d’octubre es farà la presentació del catàleg de la mostra, que inclou textos d’Elina Norandi i de Juan Carlos Bejarano.
Evocació del paisatge
Concha Ibáñez no pintava mai a l’aire lliure. El seu procés creatiu consistia a viatjar al lloc triat i, una vegada allí, efectuar multitud de dibuixos, esbossos i fotografies. De retorn al seu estudi, pintava el paisatge a través de l’evocació que en conservava, elaborant el que ella denominava "sèries". Lluny del paisatgisme tradicional, la seva obra es caracteritza per la síntesi de les formes, el cromatisme reduït i una construcció que, en els moments més radicals, arriba a fregar l’abstracció. Ibáñez va construir així un llenguatge pictòric absolutament personal.
Ibáñez va néixer el 12 de març de 1926 a Canet de Mar, i va iniciar la seva carrera artística professional a la dècada del 1960. Des de llavors, va exposar a un ritme excepcional, normalment entre quatre i sis mostres individuals l’any, en galeries i centres d’art de Catalunya, de l’Estat espanyol i de diverses ciutats estrangeres. També tenia idees polítiques, i va ser militant clandestina del PSUC durant el franquisme. Es va promoure a ella mateixa, buscant marxants, col·leccionistes i galeristes, i va aconseguir viure del seu treball artístic. Va morir a Barcelona el 22 de desembre de 2022.
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