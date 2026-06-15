Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
estrangers Gironavagues docentsDonald TrumpJonathan AndicGirona FCMundial futbol
instagramlinkedin

Els paisatges de Concha Ibáñez arriben al Museu d'Art de Girona

La primera exposició dedicada a l'artista catalana després de la seva mort s'inaugurarà el 18 de juny, i inclou les seves sèries paisatgístiques més conegudes, acompanyades de gravats, documentació inèdita i objectes personals

L'exposició sobre Concha Ibáñez al Museu d'Art de Girona.

L'exposició sobre Concha Ibáñez al Museu d'Art de Girona. / Cedida.

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Redacció

A.Sala

Girona

El Museu d’Art de Girona (md’A) inaugura el dijous 18 de juny, a les 18 h, l’exposició Concha Ibáñez. L’evocació del paisatge, comissariada per Elina Norandi. La mostra, que inclou documentació inèdita i aprofundeix en les sèries paisatgístiques que caracteritzen la seva trajectòria, es podrà visitar fins al 10 de gener de 2027. Coincidint amb el centenari del seu naixement, i quatre anys després de la seva mort, el Museu d’Art de Girona dedica la primera exposició pòstuma dedicada a Concha Ibáñez a Catalunya.

La mostra se centra en el paisatge, que va ser el tema central de la seva trajectòria, i reuneix per primer cop una selecció significativa de les seves sèries paisatgístiques més conegudes, juntament amb gravats i exlibris, documentació original i objectes personals procedents del seu llegat personal.

La mostra de Girona s’inicia amb un primer àmbit on s’aprofundeix en la vida de Concha Ibáñez i les relacions que va mantenir amb altres artistes, com ara Colita, qui li va dedicar una sèrie de retrats fotogràfics, o Ferran Soriano, Pascual Casaubon i Agustín Mir, els quals li van dedicar retrats escultòrics que es podran veure a l’exposició; així com diversos objectes personals. També s’hi exposen alguns dels seus primers treballs, exemples d’una tècnica pictòrica que mantindria al llarg de tota la seva producció. A continuació, la mostra es divideix en diversos àmbits dedicats a les seves sèries paisatgístiques més conegudes: Almeria, Lanzarote, Castella i el paisatge català, cadascuna amb la seva paleta cromàtica particular. En total, s'hi exposen més de 60 obres pictòriques d’una gran potència visual, més tants altres dibuixos, apunts i gravats.

L'obra &quot;Castilla&quot; pintada per Concha Ibáñez.

L'obra "Castilla" pintada per Concha Ibáñez. / Cedida.

A banda, el Museu proposa un seguit d’activitats per a tots els públics, com les visites comentades acompanyades d’un còctel programades per l’estiu, els tallers familiars estiuencs on aprendre a pintar com ho feia ella, així com una taula rodona amb Juan Carlos Bejarano, Lluïsa Faxedas i Maria Garganté, moderada per Elina Norandi. El 4 d’octubre es farà la presentació del catàleg de la mostra, que inclou textos d’Elina Norandi i de Juan Carlos Bejarano.

Evocació del paisatge

Concha Ibáñez no pintava mai a l’aire lliure. El seu procés creatiu consistia a viatjar al lloc triat i, una vegada allí, efectuar multitud de dibuixos, esbossos i fotografies. De retorn al seu estudi, pintava el paisatge a través de l’evocació que en conservava, elaborant el que ella denominava "sèries". Lluny del paisatgisme tradicional, la seva obra es caracteritza per la síntesi de les formes, el cromatisme reduït i una construcció que, en els moments més radicals, arriba a fregar l’abstracció. Ibáñez va construir així un llenguatge pictòric absolutament personal.

Notícies relacionades

L'obra &quot;Almería&quot; de Concha Ibáñez.

L'obra "Almería" de Concha Ibáñez. / Cedida.

Ibáñez va néixer el 12 de març de 1926 a Canet de Mar, i va iniciar la seva carrera artística professional a la dècada del 1960. Des de llavors, va exposar a un ritme excepcional, normalment entre quatre i sis mostres individuals l’any, en galeries i centres d’art de Catalunya, de l’Estat espanyol i de diverses ciutats estrangeres. També tenia idees polítiques, i va ser militant clandestina del PSUC durant el franquisme. Es va promoure a ella mateixa, buscant marxants, col·leccionistes i galeristes, i va aconseguir viure del seu treball artístic. Va morir a Barcelona el 22 de desembre de 2022.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La dona de vermell en els Planeta
  2. Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
  3. Els cargols a la llauna amb secret de Can Barris
  4. Oriol Junqueras: «Hem de defensar Catalunya d’aquells que li volen mal, com Aliança Catalana»
  5. Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
  6. Un projecte de 500 milions d'euros vol crear a Blanes un gran parc de reciclatge industrial i fins a 600 llocs de treball
  7. La Festa Major de Palamós recupera les atraccions de fires que estaran a un nou emplaçament
  8. Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»

Els paisatges de Concha Ibáñez arriben al Museu d'Art de Girona

Els paisatges de Concha Ibáñez arriben al Museu d'Art de Girona

El gironí Josep Maria Recasens prendrà dimecres possessió com a nou conseller delegat d’Indra

El gironí Josep Maria Recasens prendrà dimecres possessió com a nou conseller delegat d’Indra

Veïns de la plaça del Firal de Santa Coloma denuncien el soroll de les terrasses i instal·len un sonòmetre

Veïns de la plaça del Firal de Santa Coloma denuncien el soroll de les terrasses i instal·len un sonòmetre

L’àudio de la primera trucada de Jonathan Andic a Emergències: «El meu pare ha caigut per un barranc, ¡enviïn algú!»

L’àudio de la primera trucada de Jonathan Andic a Emergències: «El meu pare ha caigut per un barranc, ¡enviïn algú!»

El Govern fa una crida a "desinflamar" el conflicte educatiu amb la vista posada en el curs vinent

El Govern fa una crida a "desinflamar" el conflicte educatiu amb la vista posada en el curs vinent

Catalunya lidera la llista d’espera de la dependència: 80.827 persones esperen rebre una prestació, davant 14.559 a Madrid

Catalunya lidera la llista d’espera de la dependència: 80.827 persones esperen rebre una prestació, davant 14.559 a Madrid

Vespreig entre vinyes: música, vi i companyia per donar la benvinguda a l’estiu

Vespreig entre vinyes: música, vi i companyia per donar la benvinguda a l’estiu

El Regne Unit també limitarà les xarxes a la nit als joves fins als 18 anys

El Regne Unit també limitarà les xarxes a la nit als joves fins als 18 anys
Tracking Pixel Contents