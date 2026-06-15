El Festival Cap Roig recaptarà fons per tres causes solidàries
La iniciativa de CaixaBank i el Grup Clipper's posa en marxa una campanya de donatius per la Fundació Privada Oreig, Viu Autisme i el Centre El Puig
El Festival Cap Roig destinarà una part de la recaptació de tots els concerts a tres causes socials de les comarques gironines. Ho farà a partir de la iniciativa Cap Roig Solidari, promoguda per CaixaBank i el Grup Clipper's, que aquest any ha seleccionat com a entitats beneficiàries la Fundació Privada Oreig, Viu Autisme i el Centre El Puig.
La iniciativa anirà més enllà dels concerts del festival, ja que CaixaBank també recaptarà donatius per a la causa a la seva xarxa d’oficines; a través de la web i altres canals digitals.
Aquesta acció, promoguda conjuntament amb el Grup Clipper’s i en coordinació amb les entitats participants, té com a objectiu reforçar el suport a projectes que contribueixen a millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat i a promoure la seva inclusió social.
Els projectes escollits
La Fundació Privada Oreig treballa en l’atenció i la prevenció de trastorns del desenvolupament infantil, afavorint entorns familiars, educatius i socials que facilitin el creixement dels infants. La recaptació del Cap Roig Solidari es destinarà a l’adquisició de proves diagnòstiques psicomètriques que permetran millorar l’elaboració de plans terapèutics individualitzats.
L’associació Viu Autisme impulsa iniciatives per fomentar la inclusió i la igualtat d’oportunitats de les persones amb trastorn de l’espectre autista. Els fons recaptats contribuiran al projecte Respir, un servei de suport temporal que ofereix atenció especialitzada i espais de descans per a les famílies, millorant així el seu benestar i qualitat de vida.
El Centre El Puig, entitat del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, acompanya persones adultes amb discapacitat intel·lectual i altres necessitats especials. La iniciativa permetrà finançar un nou vehicle adaptat per facilitar la mobilitat, l’autonomia i la inclusió de les persones usuàries del centre.
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