El festival penitenciari El Patio celebrarà 20 anys amb música i cultura a Wad-Ras
Babaflow i El Cigarrito de Después seran alguns dels participants d'aquesta edició d'aniversari que tindrà lloc el 16 de juny
A.Sala
El Patio, el festival itinerant organitzat per l'associació gironina La Penyora Cultura, celebrarà enguany la seva vintena edició a la presó de Wad-Ras de Barcelona amb música, circ i humor. Ho farà el 16 de juny amb un cartell que inclou artistes com Babaflow o El Cigarrito de Después, i amb l'objectiu d'apropar la cultura dins les presons.
La vintena edició del festival arriba demà a Wad-Ras amb un missatge d'alegria i fraternitat. Els seus responsables, Consol Ribas i Lluís Llamas, reivindiquen la importància de fer entrar la cultura dins les presons, ja que "educar dins aquest medi és trencar amb el destí social d'aquestes persones, subratllen". El programa d'aquest any inclou propostes de teatre i malabars, música a ritme de rumba i també rap. Ester Bertran presentarà un any més un esdeveniment en què els artistes s'hi impliquen desinteressadament.
Wad-Ras és l'última presó urbana del país i l'única que té un mòdul de mares on les preses poden conviure amb els seus fills fins als tres anys. En aquest sentit, els responsables posen l'accent en la doble condemna que suposa la presó per les dones, una pel delicte, i la segona, per "la dificultat d'assumir el rol que la societat els assigna".
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