Gossos farà una gira el 2027 per commemorar el vintè aniversari del seu èxit 'Corren'
Faran un total de 12 concerts on també sonaran altres temes significatius de la banda de Manresa
Gossos ha anunciat el seu retorn als escenaris l'any 2027 amb una gira "única i irrepetible" per commemorar els 20 anys de la cançó 'Corren'. Serà una gira de 12 concerts repartits per tot l'any que vol celebrar "no només l'aniversari de la cançó, sinó també la trajectòria artística" de la banda. 'Corren' forma part del disc 'Oxigen' i la banda manresana canta la cançó amb Macaco. En aquesta gira es preveu que sonin altres cançons significatives del grup com 'El camí', 'Deixa't portar', 'Nit trista de Patum', 'Quan et sentis de marbre' o 'Rere teu'. Els detalls de la nova gira es donaran a conèixer després del concert especial que Gossos farà l'1 d'agost al Festival Sons del Món de Roses on compartirà escenari amb els Lax'n Busto.
El grup de Manresa Gossos es va acomiadar dels escenaris l'any 2018 amb més de 30 anys de trajectòria, una quinzena de discos i centenars de concerts. Amb tot, l'any 2024 la banda va fer una gira de comiat i aquest 2026 també farà un únic concert al festival Sons del Món de Roses acompanyats de Lax'n Busto. Precisament, serà després d'aquesta actuació quan la banda manresana donarà més detalls de la gira de 12 concerts que estan preparant per al 2027.
La nova gira vol commemorar el 20è aniversari de la mítica cançó 'Corren', que el grup de Manresa canta conjuntament amb Macaco. Aquest tema serà l'eix central d'un repertori que també "homenatjarà les cançons més significatives de la banda", tal com explica el grup en un comunicat. Així, en els concerts sonaran altres cançons com 'El camí', 'Deixa't portar', 'Nit trista de Patum', 'Nits sense glòria', 'Quan et sentis de marbre' o 'Rere teu'.
'Corren' es va publicar l'any 2007 i es va convertir ràpidament en un fenomen musical i cultural. La cançó parla del pas del temps, els somnis i les oportunitats que s'escapen i ha acumulat milions de reproduccions i interpretacions en directe.
Actuació conjunta amb Lax'n Busto
Gossos farà un únic concert aquest 2026 i serà al festival Sons del Món de Roses acompanyats de Lax'n Busto. L'actuació suposa el retrobament de les dues bandes al mateix escenari 20 anys després de l'última coincidència de la banda del Bages i la del Vendrell. Lax'n'Busto celebra aquest 2026 el 40è aniversari i passarà per Roses amb motiu de la Gira dels 40 anys. Es dona la circumstància que la banda liderada per Pemi Fortuny va ser la que va apadrinar Gossos en els seus inicis.
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