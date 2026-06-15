El Museu d'Història dels Jueus, nou espai del cicle Notes al Parc
El cicle de concerts celebra una dècada amb dotze actuacions que tindran lloc entre el 8 de juliol i el 26 d'agost
Entre les propostes hi ha Cloe Riembau, Anna Urpina i Terrae
El Museu d'Història dels Jueus serà un nou espai dins el cicle Notes al parc de Girona, que aquest any s'estendrà entre el 8 de juliol fins al 26 d'agost amb dotze actuacions a l'aire lliure d'artistes com Cloe Riembau, Anna Urpina, Terrae o la Girona Jazz Project Big Band.
Els recitals inclouen música clàssica i moderna, i tindran lloc a espais emblemàtics del municipi com el claustre del monestir de Sant Daniel, que es va estrenar com a escenari l'any passat; i també a espais que ja fa anys que acullen el cicle, com el parc de Núria Terés i Bonet, el jardí de l'Àngel, la plaça de l'Om, els jardins de les Pedreres, el passeig de la Sardana del parc de la Devesa i la terrassa exterior de l'Auditori de Girona.
Tots els concerts tindran entrada lliure, però en alguns casos caldrà reserva prèvia. La meitat dels artistes de música moderna que participen en aquesta edició formen part de projectes vinculats als diferents programes de suport de La Marfà - Centre de Creació Musical, ja sigui mitjançant les coproduccions participades, el programa d'acompanyament artístic o l'orquestra resident.
El programa arrencarà amb Jaume Ferrer i Miquel Muñiz (8 de juliol, 20 h, Museu d’Història dels Jueus), dos joves músics gironins amb trajectòries internacionals que exploraran les possibilitats expressives del duet de violí i violoncel amb obres de Kodály i Ravel. Per a aquest concert és necessari reservar plaça a través de la web de l'Auditori de Girona.
Les propostes continuaran amb Cloe Riembau (11 de juliol, 20 h, parc de Núria Terés i Bonet). La bisbalenca guanyadora del Sona9 2025 que presentarà el seu primer disc, Equilibris sense xarxa, produït per Aleix Bou amb la complicitat de Jaume Pla (Mazoni).
El 15 de juliol, a les 20 h, a la plaça de l'Om, Ganxet Elèctric (formació vinculada a la banda banyolina Germà Negre) oferirà un concert festiu i participatiu de cançó popular i tradicional, pensat per cantar en comunitat.
Al claustre del monestir de Sant Daniel hi tindran lloc dos concerts. El primer, el 18 de juliol a les 20 h, amb Adriana Mayer & Ensemble L'Albera, que proposen un recorregut per la cantata italiana dels segles XVII i XVIII amb obres de Händel, Scarlatti, Vivaldi, Albinoni, Bononcini i Mancini. El segon, el 22 de juliol, a les 20 h, amb el professorat de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG), que farà un concert de cambra i interpretarà solos, duets i trios de diferents estils i èpoques. Tots dos concerts requereixen reserva prèvia a través de la web de l'Auditori de Girona.
Un any més, Notes al parc acollirà l'assaig obert de la JOGC (24 de juliol, 10.30 h, Auditori de Girona), en aquesta edició dedicat a la monumental Simfonia núm. 2 ‘Resurrecció' de Mahler, sota la direcció d'Isabel Rubio. Es comptarà amb l'assistència dels casals d’estiu de Girona.
El mes de juliol es tancarà amb el Neus Plana Quartet (29 de juliol, 20 h, jardins de les Pedreres), que presentarà el seu disc 12.12, Premi Enderrock al millor disc revelació de jazz per votació popular, en una proposta que fusiona flamenc, jazz i música clàssica des d'una mirada contemporània.
El primer concert d’agost serà el de Terrae (1 d'agost, 20.30 h, terrassa exterior de l'Auditori de Girona), el duet format per Andreu Peral i Genís Bagés que presentarà Nostre gra, un viatge sonor pels paisatges i la cultura de les Terres de l'Ebre. Per a aquest concert és necessari reservar plaça a través de la web de l'Auditori de Girona.
Els concerts restants es duran a terme al passeig de la Sardana. El primer serà el de la Girona Jazz Project Big Band & Smack Dab (5 d’agost, 20 h), que uniran forces en un projecte que combina l'essència del hard-bop amb una sonoritat expansiva i contemporània. El seguirà Lucas Martínez amb el projecte Raíces (8 d’agost, 20 h), un viatge que dialoga entre el jazz, les influències llatines i mediterrànies des d’una mirada compartida entre Mèxic i Catalunya.
El 22 d'agost actuarà el pianista xinès Zhiqiao Zhang, un dels intèrprets més prometedors de la seva generació, finalista del 71è Concurs Internacional de Música Maria Canals i guanyador del Premi Fundació Lluís Coromina, que interpretarà un programa amb obres de Schumann, Granados i Prokófiev.
El cicle es tancarà el 26 d'agost amb Anna Urpina i el seu projecte Les Chants des Muses, dedicat a la recuperació de música de dones compositores del període barroc a partir de fonts originals conservades en manuscrits de París i Venècia, incloent-hi peces inèdites.
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