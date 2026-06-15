Neix un nou festival d'estiu al Castell de Caramany de Corçà
L'esdeveniment tindrà lloc entre el 31 de juliol i el 2 d'agost amb música, moda, art, gastronomia i artesania
El Castell de Caramany de Corçà acollirà la primera edició del Gresc Empordà, un nou festival "boutique" d'estiu que reunirà durant tres dies propostes de moda, art, gastronomia i música. Aquest monumental emplaçament s'obrirà al públic entre el 31 de juliol i el 2 d'agost amb un programa musical que inclourà els artistes Rei Ortolá, Jan Nieto, Cesc Sansalvadó, i les dj Neus González i Genna.
Durant els tres dies de festival, els visitants podran recórrer les diferents propostes que s'hi oferiran, com ara una fira de moda i disseny; mostres d'oficis i processos creatius en directe i fira d'artesania; i una mostra de peces vintage i de col·leccionisme. Els jardins del castell també prendran protagonisme amb intervencions efímeres i decoracions amb flors. Pel que fa a la gastronomia, hi haurà una selecció de producte local i tapes d'autor.
El festival neix amb l'objectiu de ser "un nou espai de trobada entre creativitat, cultura i comunitat", així com per "convertir l'Empordà en un escenari d'inspiració".
El castell de Caramany està datat del segle XV i acull esdeveniments de tota mena. Té una superfície construïda de prop de 3.000 m2, i amb uns jardins de 28.000 m2.
Les entrades es poden reservar a través del seu lloc web.
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