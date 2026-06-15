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Neix un nou festival d'estiu al Castell de Caramany de Corçà

L'esdeveniment tindrà lloc entre el 31 de juliol i el 2 d'agost amb música, moda, art, gastronomia i artesania

El castell de Caramany, que acollirà el festival Gresc Empordà.

El castell de Caramany, que acollirà el festival Gresc Empordà. / Cedida.

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Ariadna Sala

Ariadna Sala

Corçà

El Castell de Caramany de Corçà acollirà la primera edició del Gresc Empordà, un nou festival "boutique" d'estiu que reunirà durant tres dies propostes de moda, art, gastronomia i música. Aquest monumental emplaçament s'obrirà al públic entre el 31 de juliol i el 2 d'agost amb un programa musical que inclourà els artistes Rei Ortolá, Jan Nieto, Cesc Sansalvadó, i les dj Neus González i Genna.

Durant els tres dies de festival, els visitants podran recórrer les diferents propostes que s'hi oferiran, com ara una fira de moda i disseny; mostres d'oficis i processos creatius en directe i fira d'artesania; i una mostra de peces vintage i de col·leccionisme. Els jardins del castell també prendran protagonisme amb intervencions efímeres i decoracions amb flors. Pel que fa a la gastronomia, hi haurà una selecció de producte local i tapes d'autor.

els jardins del Castell de Caramany que acollirà el Festival Gresc, a Corçà.

els jardins del Castell de Caramany que acollirà el Festival Gresc, a Corçà. / Cedida.

El festival neix amb l'objectiu de ser "un nou espai de trobada entre creativitat, cultura i comunitat", així com per "convertir l'Empordà en un escenari d'inspiració".

El castell de Caramany està datat del segle XV i acull esdeveniments de tota mena. Té una superfície construïda de prop de 3.000 m2, i amb uns jardins de 28.000 m2.

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Les entrades es poden reservar a través del seu lloc web.

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Neix un nou festival d'estiu al Castell de Caramany de Corçà

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