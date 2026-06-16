Ernest Prana i Judit Neddermann, al cicle DimARTS de Cornellà del Terri
El cicle constarà de cinc concerts i tindrà lloc els dimarts de juliol a l'exterior de la capella de Sant Antoni
El cicle DimArts de Cornellà del Terri ha programat per aquest estiu cinc concerts amb Ernest Prana i Judit Neddermann com a caps de cartell. La programació d'aquest festival, que tindrà lloc els dimarts de juliol a l'exterior de la capella de Sant Antoni, es completarà amb un doble concert de Mariona Calo i Marc Grabulosa i un recital a càrrec del grup Celobert.
Més enllà de la programació musical, aquest any com a novetat també hi haurà una zona de restauració a càrrec del restaurant local Quatre Focs. L'espai obrirà cada dimarts a les 19 h i serà un punt de trobada per a veïns i visitants, ja que es podrà visitar lliurement. Així ho ha explicat el regidor de cultura Pau Padrosa durant la presentació del festival, en què ha destacat la voluntat que la cultura sigui accessible per a tothom.
Ernest Prana serà l'encarregat d'inaugurar el certamen el 7 de juliol. El segon dimarts, dia 14, serà el torn de la proposta local amb un doble concert a càrrec de Mariona Calo i Marc Grabulosa. La programació continuarà el dia 21 amb el grup Celobert; i tancarà l'edició l'últim dimarts de juliol, el dia 28, la cantant i compositora Judit Neddermann. Tots els recitals començaran a les 22 h, amb un preu de 3 euros per entrada, menys el concert doble de Mariona Calo i Marc Grabulosa, que serà gratuït.
Les entrades del certamen, que organitza l'Ajuntament del municipi, es posaran a la venda cada setmana, amb una obertura d'inscripcions cada dimecres al matí a través del web del consistori.
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