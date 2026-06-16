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El festival de cinema de Blanes incorpora una secció d'escoles de cinema per potenciar el talent

El certamen canvia de dates i se celebrarà entre el 5 i l'11 d'octubre

La presentació de la tercera edició del festival de cinema de Blanes.

La presentació de la tercera edició del festival de cinema de Blanes. / Ajuntament de Blanes.

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Ariadna Sala

Ariadna Sala

Blanes

La tercera edició del Blanes Costa Brava International Film Festival incorporarà una secció d'Escoles de cinema que competirà a la selecció oficial per promoure el talent emergent. Aquesta no serà l'única novetat, sinó que aquest any hi ha hagut an revisió dels premis amb millores en la dotació econòmica. A més, el certamen blanenc també canvia de dates i se celebrarà entre el 5 i l'11 d'octubre, per la proximitat amb el pont del 12 d'octubre.

En la presentació del festival, que ha anat a càrrec de l'alcalde Jordi Hernández i del nou director artístic, Agustí Argelich, han anunciat que la nova secció serà "el cor del nou model del festival". Es tracta d'una edició de curtmetratges que anirà a càrrec d'escoles nacionals, estatals i internacionals i que comptarà amb un premi propi dins una categoria oficial del certamen. Les projeccions dels curtmetratges que es presentin a aquesta secció es faran durant 2-3 dies amb 1-2 sessions diàries adreçades específicament als instituts de Blanes, i hi haurà bonificacions en les quotes d’inscripció per a escoles, alumnat i produccions locals. També hi haurà activitats de mediació amb la presentació de sessions, col·loquis amb cineastes i relació directa amb els convidats. Això permetrà, segons Hernández, "adreçar-nos al talent emergent i donar-los l'oportunitat de començar a construir les seves carreres".

El certamen comptarà amb la col·laboració d'entitats, comerços i hostalers del municipi, així com dels centres educatius.Enguany també s'hi ha incorporat l’Escola d’Hostaleria de Lloret de Mar per cobrir els serveis d’hostaleria, generant pràctica professional real per a l’alumnat.

Argelich pren el relleu de la direcció artística d'un festival que en les pròximes edicions vol professionalitzar-se i licitar els serveis de producció i gestió per descarregar el pes organitzatiu al Departament de Cultura de l'Ajuntament.

Millores en la dotació de premis

El certamen ha revisat el sistema de premis i ha anunciat que ha establert "un gram premi amb una dotació econòmica atractiva", a més d'incorporar nous premis per al millor documental i millor pel·lícula d'animació, amb un ajust dels premis menors per "equilibrar" la dotació global.

A més, enguany hi haurà una única Gala de Clausura que es podrà seguir en directe a través de TV La Selva. Pel que fa a les activitats paral·leles, han avançat que hi haurà el Concert de Bandes Sonores amb la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria; i el Concurs d'Aparadors de Cinema.

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Pel que fa al cartel, ha anat a càrrec del pintor i escultor Albert Arribas. L'artista també es dedica a la direcció artística i al disseny de producció de cinema en paral·lel a les arts visuals, així com a la docència. Ha estat dissenyador de producció i director d’art de projectes com Catalunya Über Alles, La Dona Il·legal, El fred que crema o Societat Negra, entre d’altres.

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