Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
muralla Gironadesaparegut Rosesrodatge Gironatren-tram Saltparc del MigdiaFòrum del MediterraniMundial futbol
instagramlinkedin

El film "Femení singular" de Xavi Puebla, guanyador del festival de cinema La Setmana

La pel·lícula premiada serà distribuïda per Lauren NewCo, qui en confeccionarà els materials perquè arribi a les sales de cinema de tot l'Estat

El públic de la sessió inaugural del Festival La Setmana de Girona.

El públic de la sessió inaugural del Festival La Setmana de Girona. / Aniol Resclosa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

La Setmana, el certamen de cinema independent de Girona ha premiat amb la Lleona d'Or el film Femení Singular del cineasta Xavi Puebla i produïda per Carles Pastor a través de Gaia Audiovisuals. La gala d'entrega de premis de la segona edició del festival es va celebrar diumenge al vespre als cinemes Ocine de Girona, en què hi optaven quatre films a concurs.

El jurat ha estat compost pel cineasta Pere Vilà, l'actor Àlex Brendemühl, la tècnica del Museu del Cinema Montse Puigdevall i la membre de l'Associació Gironina de Cinema Independent Aroa Illa.

La pel·lícula premiada parla de la Nayeli, una noia immigrant que viu a Barcelona i que treballa com a empleada domèstica per una família benestant. Protagonitzada per l'actriu mexicana Vico Escorcia, el film retrata una ciutat marcada per classes socials.

Durant el certamen, que es va allargar quatre dies, es van fer projeccions dins i fora de concurs, amb estrenes com La memòria de les papallones. La resta de pel·lícules a concurs eren Santa Zeta d'Antonio Muñoz de Mesa, Nena de Gabriel Ochoa i Becoming Vera de Sergio Vizuete. A més, també es van fer activitats paral·leles al Museu del Cinema i a El Modern.

Notícies relacionades

El gran reclam del festival n'és el prem, ja que més enllà del reconeixement, Femení Singular podrà ser distribuïda als cinemes de tot l'Estat gràcies a Lauren NewCo. A més, la distribuïdora també n'elaborarà tots els materials perquè es pugui estrenar comercialment. L'any passat, la Setmana va premiar Dies d'estiu i de pluja.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents