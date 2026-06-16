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Les biblioteques de Banyoles i Riudellots participen a la docusèrie "Lletra B"

La sèrie aborda la funció social d'aquests equipaments públics dins una època marcada per les pantalles

Un fotograma de la sèrie &quot;Lletra B&quot; que ha comptat amb biblioteques gironines.

Un fotograma de la sèrie "Lletra B" que ha comptat amb biblioteques gironines. / Cedida.

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Redacció

Redacció

Banyoles

Les biblioteques de Banyoles i Riudellots de la Selva han participat en la nova docusèrie Lletra B, una coproducció de Cugat Mèdia i la Xarxa de Comunicació Local que analitza el paper de les biblioteques en una societat marcada per les pantalles, la immediatesa i els nous hàbits de lectura. La producció consta de 13 capítols rodats en 17 localitats i també compta amb la participació d’altres equipaments de municipis catalans com Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Vic, Barcelona, Sant Celoni, Tarragona, Botarell, Sant Cugat del Vallès i Lleida.

El capítol dedicat a Banyoles, segons explica l'Ajuntament del municipi en un comunicat, porta per títol Batec i mostra la biblioteca com un equipament que treballa per mantenir la seva funció social malgrat la manca d’espai i recursos. L’episodi se centra especialment en els projectes adreçats als joves dels programes de formació i inserció, amb iniciatives com Àlbums rapejats, i també fa referència a la futura nova biblioteca com a equipament cultural de ciutat.

El capítol es pot veure des d’aquest diumenge a la plataforma gratuïta La Xarxa+ i s’emetrà aquest dimecres a dos quarts de dotze de la nit a Banyoles Televisió.

La directora de la Biblioteca de Banyoles, Eva Martí, valora positivament la participació en el projecte perquè "ajuda a donar visibilitat a les biblioteques" i permet mostrar la feina que fan més enllà del préstec de llibres. Martí destaca que el capítol dona a conèixer com, a través de projectes com Àlbums rapejats, la biblioteca contribueix a "crear vincles i fer comunitat".

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La docusèrie recull més de 250 testimonis de professionals i usuaris d’arreu del país per mostrar com les biblioteques s’han convertit en espais de cohesió, oportunitats i activitat comunitària. El projecte inclou equipaments de realitats diverses, des de biblioteques urbanes fins a serveis de bibliobús, i aborda com aquests centres s’adapten als canvis en la manera de llegir, aprendre i accedir a la cultura.

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