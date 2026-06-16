Les obres de reurbanització del nucli històric de Vulpellac permeten documentar un tram de la muralla medieval
També s'han localitzat diverses sitges dels segles XII i XIII
Els treballs de control arqueològic efectuats en el marc del projecte de reurbanització del nucli històric de Vulpellac han permès documentar un tram de la muralla medieval i diverses sitges dels segles XII i XIII. L'actuació ha aportat noves dades sobre l'evolució urbanística i les activitats d'emmagatzematge vinculades al recinte medieval. La Generalitat va formalitzar a finals de 2009 la declaració del nucli antic com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), en la categoria de conjunt històric. Tenint en compte els antecedents arqueològics de la zona, el Departament de Cultura va condicionar el projecte de reurbanització a la realització de la intervenció arqueològica i n’ha fet el seguiment.
La troballa més destacada és un tram de la muralla medieval localitzat a l'encreuament del carrer de Sant Joan amb la plaça del Forn. Aquesta estructura contribueix a ampliar el coneixement sobre el recinte fortificat que protegia el nucli urbà medieval.
La intervenció també ha permès identificar diverses sitges situades a l'interior del recinte murat, amb una cronologia compresa entre els segles XII i XIII. Aquestes estructures d'emmagatzematge estarien relacionades amb les activitats econòmiques vinculades al castell de Vulpellac i al seu celler, posant de manifest la importància d'aquest espai en l'organització de la vila medieval.
D'altra banda, als carrers de Sant Antoni i de la Torre no s'hi han localitzat restes arqueològiques. Aquest fet, juntament amb la configuració estreta d'aquests vials, reforça la hipòtesi que el seu traçat ja es trobava consolidat en època medieval i que s'ha mantingut pràcticament inalterat fins avui.
La intervenció arqueològica l'ha dirigit l'arqueòleg Jose Antonio Trujillo Ligero i executada per l'empresa In situ Arqueologia i Antropologia, SL.
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- Els Mossos traslladaran de Girona a Salt la seu regional de les comarques gironines
- Irregularitats detectades per una auditoria a Pont de Molins: la compra d'una bici elèctrica, un cotxet o 7.700 euros en un restaurant
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Izan serà el següent mentre l’Olympiakòs tempta Joel Roca