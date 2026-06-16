Love of Lesbian farà a l’Ítaca Sant Joan l’últim concert a les comarques gironines
L'edició celebrada a la platja gran de l'Estartit arrencarà divendres 19 de juny amb tres jornades de concerts
L’Ítaca Sant Joan arrencarà aquest divendres 19 de juny a la platja Gran de l’Estartit amb tres jornades de concerts, programades els dies 19, 20 i 23 de juny. La primera nit estarà encapçalada per Love of Lesbian, que hi farà el seu últim concert a les comarques gironines dins la gira d’Ejército de Salvación, abans de la pausa anunciada pel grup.
La jornada inaugural també inclourà les actuacions de Sidonie, Remei de Ca la Fresca, Dan Peralbo i el Comboi, i Ryna DJ. Segons l’organització, aquesta primera nit ja ha venut prop del 90% de les entrades.
El dissabte 20 de juny hi actuaran La M.O.D.A., La Ludwig Band, Carlos Ares, The Molotovs i Hoonine. La jornada acabarà amb un espectacle de 500 drons de Flock Drone Art Studio. La programació de l’Ítaca Sant Joan es tancarà el 23 de juny, coincidint amb la revetlla, amb 31 FAM, Cupido, Barry B, Ven’nus i DJ Trapella.
Una de les novetats d’aquest any serà l’estrena d’Ítaca Plaça, un escenari gratuït situat a la plaça de l’Església de l’Estartit. El dissabte 20 de juny, en horari de vermut, hi actuaran Sodi, Ypnosi i un artista sorpresa.
Després del pas per l’Estartit, el Festival Ítaca continuarà el 27 de juny amb Anna Andreu a la Pera i es tancarà el 5 de juliol amb Els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell.
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