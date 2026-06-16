Premien la imatge gràfica dels Centres Cívics de Girona
L'estudi gironí Safareig ha estat l'encarregat del projecte, que ha rebut el reconeixement dels guardons de referència del disseny gràfic
L'estudi gironí Safareig ha rebut un guardó Laus Plata 2026, el premi de referència del disseny gràfic a l'Estat, per la nova identitat gràfica de la Xarxa de Centres Cívics de Girona. El projecte ha estat promogut per l'Ajuntament de Girona i ha creat un disseny per cada un dels vuit equipaments distribuïts pels barris de la ciutat.
El projecte parteix d'una voluntat de reforçar el sentiment de pertinença dins una mateixa xarxa sense que això impliqui la renúncia a la personalitat pròpia de cada centre. D'aquesta manera, es parteix de la síntesi arquitectònica dels edificis, que és l'únic element estàtic i permanent de cada equipament. A partir d'aquesta idea, Safareig ha construït un sistema de símbols que identifica cadascun dels centres i que, alhora, configura una identitat comuna, viva i coherent.
Els premis ADG Laus, convocats per l'Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors d'Art del FAD (ADG-FAD), són el reconeixement de referència en l'àmbit del disseny gràfic i la comunicació visual a l'Estat espanyol. Pel que fa a Safareig, va néixer el 2006 a Girona i està especialitzat en branding i disseny gràfic.
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