Sorteig | Guanya una entrada doble per anar al Vallviva Festival
Sortegem dues entrades dobles per assistir el dijous 9 de juliol amb Antonio Orozco, Max Navarro, Les4de4 i DJ Enric Canadell
Participa al sorteig
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Vallviva Festival i Diari de Girona llancen un sorteig que ofereix l'oportunitat de guanyar 2 entrades dobles per al concert d'Antonio Orozco, Max Navarro, Les4de4 i DJ Enric Canadell el dijous 9 de juliol.
Es tracta d'un sorteig exclusiu d'Instagram. Per aquest motiu, per participar accedeix al compte de Diari de Girona i segueix les instruccions.
Què cal fer per participar
- "M'agrada" a la publicació.
- Seguir el compte d'Instagram de @diaridegirona.cat i @vallvivafestival.
- Etiquetar un amic d'Instagram amb qui assistiries al concert.
Pots etiquetar tants amics com vulguis i augmentar les teves possibilitats de guanyar. I, per tenir encara més possibilitats de guanyar, també pots compartir a les teves stories la publicació.
Aprofita i participa per ser un dels afortunats en viure aquesta experiència musical màgica que et transportarà a un món ple d'emocions amb el Vallviva Festival.
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