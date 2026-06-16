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Sorteig | Guanya una entrada doble per anar al Vallviva Festival

Sortegem dues entrades dobles per assistir el dijous 9 de juliol amb Antonio Orozco, Max Navarro, Les4de4 i DJ Enric Canadell

Participa al sorteig

Participa al sorteig i guanya una entrada doble per anar al Vallviva Festival el 9 de juliol.

Participa al sorteig i guanya una entrada doble per anar al Vallviva Festival el 9 de juliol. / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Vallviva Festival i Diari de Girona llancen un sorteig que ofereix l'oportunitat de guanyar 2 entrades dobles per al concert d'Antonio Orozco, Max Navarro, Les4de4 i DJ Enric Canadell el dijous 9 de juliol.

Es tracta d'un sorteig exclusiu d'Instagram. Per aquest motiu, per participar accedeix al compte de Diari de Girona i segueix les instruccions.

Què cal fer per participar

Pots etiquetar tants amics com vulguis i augmentar les teves possibilitats de guanyar. I, per tenir encara més possibilitats de guanyar, també pots compartir a les teves stories la publicació.

Aprofita i participa per ser un dels afortunats en viure aquesta experiència musical màgica que et transportarà a un món ple d'emocions amb el Vallviva Festival.

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Sorteig | Guanya una entrada doble per anar al Vallviva Festival

Sorteig | Guanya una entrada doble per anar al Vallviva Festival

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