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L'Aula Musical de Girona celebra mig segle de vida amb una festa al Teatre Municipal

A la celebració hi han participat músics que en van ser exalumnes, com Xavier Molina, Oriol Mallart o Glòria Garcés

Les imatges de la celebració del 50è aniversari de l'Aula Musical

Les imatges de la celebració del 50è aniversari de l'Aula Musical / Marc Martí / DDG

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Ariadna Sala

Ariadna Sala

Girona

L'escola de música Aula Musical de Girona ha celebrat aquest vespre el seu cinquantè aniversari amb una festa al Teatre Municipal que ha reunit alumnes, professors i exalumnes. Durant dues hores, l'equipament ha rebut la càlida abraçada que diversos alumnes de l'escola han retornat en forma d'actuacions musicals. Entre els exalumnes que hi han volgut participar i que ara es dediquen professionalment a la música hi ha el músic multiinstrumentista Xavi Molina, el baríton Oriol Mallart, les cantautores Glòria Garcés i Mireia Pagès o la cantant i actriu Elena Martinell, que han passat per l'escenari per retrobar-se amb companys, professors i altres cares conegudes. La vetllada s'ha completat amb recitals dels alumnes i amb un refrigeri.

Entre el públic, s'hi ha pogut veure l'alcalde Lluc Salellas, que hi ha assistit no només des de la seva faceta política, sinó com a exalumne, ja que hi va fer classes de piano i llenguatge.

La fundadora de l'Aula Musical, Rosa Maria Ciurana, ha assegurat que tenien moltes ganes de celebrar aquesta gran festa per retrobar-se amb tots aquells qui van passar per l'escola, tant amb gent que ara es dedica professionalment a la música com aquells que no. També han vingut exprofessors i altres treballadors. "És molt emotiu i estem molt agraïts amb tots els que n'han format part", ha subratllat. L'escola ja va celebrar els 40 anys en aquest format de luxe gràcies a la cessió del Teatre Municipal.

Actualment, l'escola, que està situada al carrer Migdia de Girona, continua funcionant a ple rendiment amb uns 250 alumnes, però Ciurana lamenta les dificultats de les escoles de música per subsistir: "tenim un tractament d'empresa però la realitat no és així, hauríem de ser considerades una associació" indica. La raó és que calen molts professors i una gestió d'horaris molt complexa, ja que les classes són individualitzades. També explica que la pandèmia els ha fet perdre alumnat, i que ha sigut un abans i després.

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L'escola, d'àmbit privat, es va fundar el 1976, i va començar amb pocs instruments, entre els quals el piano i la guitarra. A poc a poc va anar ampliant l'oferta, i actualment els ofereixen pràcticament tots, segons indica la fundadora. L'escola ofereix classes a nadons, una secció que havien fet anteriorment i que ara han recuperat. Cap als sis anys, els alumnes comencen a triar instrument, una elecció que de vegades "està molt influïda pel professor, que aconsegueix agradar molt", indica Ciurana. En altres casos, l'alumnat té molt clara la tria.

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