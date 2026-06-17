L'Aula Musical de Girona celebra mig segle de vida amb una festa al Teatre Municipal
A la celebració hi han participat músics que en van ser exalumnes, com Xavier Molina, Oriol Mallart o Glòria Garcés
L'escola de música Aula Musical de Girona ha celebrat aquest vespre el seu cinquantè aniversari amb una festa al Teatre Municipal que ha reunit alumnes, professors i exalumnes. Durant dues hores, l'equipament ha rebut la càlida abraçada que diversos alumnes de l'escola han retornat en forma d'actuacions musicals. Entre els exalumnes que hi han volgut participar i que ara es dediquen professionalment a la música hi ha el músic multiinstrumentista Xavi Molina, el baríton Oriol Mallart, les cantautores Glòria Garcés i Mireia Pagès o la cantant i actriu Elena Martinell, que han passat per l'escenari per retrobar-se amb companys, professors i altres cares conegudes. La vetllada s'ha completat amb recitals dels alumnes i amb un refrigeri.
Entre el públic, s'hi ha pogut veure l'alcalde Lluc Salellas, que hi ha assistit no només des de la seva faceta política, sinó com a exalumne, ja que hi va fer classes de piano i llenguatge.
La fundadora de l'Aula Musical, Rosa Maria Ciurana, ha assegurat que tenien moltes ganes de celebrar aquesta gran festa per retrobar-se amb tots aquells qui van passar per l'escola, tant amb gent que ara es dedica professionalment a la música com aquells que no. També han vingut exprofessors i altres treballadors. "És molt emotiu i estem molt agraïts amb tots els que n'han format part", ha subratllat. L'escola ja va celebrar els 40 anys en aquest format de luxe gràcies a la cessió del Teatre Municipal.
Actualment, l'escola, que està situada al carrer Migdia de Girona, continua funcionant a ple rendiment amb uns 250 alumnes, però Ciurana lamenta les dificultats de les escoles de música per subsistir: "tenim un tractament d'empresa però la realitat no és així, hauríem de ser considerades una associació" indica. La raó és que calen molts professors i una gestió d'horaris molt complexa, ja que les classes són individualitzades. També explica que la pandèmia els ha fet perdre alumnat, i que ha sigut un abans i després.
L'escola, d'àmbit privat, es va fundar el 1976, i va començar amb pocs instruments, entre els quals el piano i la guitarra. A poc a poc va anar ampliant l'oferta, i actualment els ofereixen pràcticament tots, segons indica la fundadora. L'escola ofereix classes a nadons, una secció que havien fet anteriorment i que ara han recuperat. Cap als sis anys, els alumnes comencen a triar instrument, una elecció que de vegades "està molt influïda pel professor, que aconsegueix agradar molt", indica Ciurana. En altres casos, l'alumnat té molt clara la tria.
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