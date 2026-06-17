Les grans orquestres i el talent local marquen la nova temporada d'Ibercamera a Girona
El cicle tindrà nou concerts amb plats forts com l'Orquestra Simfònica de Düsseldorf, la Filharmònica de Hèlsinki i intèrprets com la soprano Serena Sáenz o Elionor Martínez
La nova temporada d'Ibercamera Girona està marcada per una aposta sostinguda per les grans orquestres i pel talent local. Dels nou concerts programats entre l'octubre i el maig vinent a l'Auditori de Girona, hi ha plats forts com l'Orquestra Simfònica de Düsseldorf, la Filharmònica de Hèlsinki i l'Orquestra Nacional d'Hongria, dirigida pel jove director Martin Rajna. Grans noms catalans de la lírica com són les sorpranos Serena Sáenz o Núria Rial també formen part d'una programació que ha inclòs artistes locals en la majoria dels recitals.
El primer concert és un dels plats forts de la programació, la Tercera Simfonia de Gustav Mahler, que el 24 d'octubre interpretarà l'Orquestra Simfònica de Düsseldorf, dirigida pel prestigiós director Ádám Fischer, a més de comptar amb la mezzosoprano Catriona Morison i les veus del cor Madrigal i Vivaldi. El cicle va portar la temporada passada la Novena Simfonia, que va defensar l'Orquestra Simfònica de Frankfurt, i continua apostant per Mahler amb la primera audició que Fisher farà a Girona a la sala Simfònica de l'Auditori.
Josep Maria Prat, president d'Ibercamera, va subratllar durant la presentació la presència del "geni hongarès" de la direcció d'orquestra, el jove Martin Rajna, actuarà per primera vegada al cicle gironí i ho farà al capdavant de l'orquestra nacional del seu país.
Prat va elogiar el talent de Rajna, del qual va assenyalar que "marcarà el futur a Europa". Amb només trenta anys, aquest hongarès ja ha dirigit orquestres com la Filharmònica de Londres, la del Teatre de La Fenice o la Simfonia Varsòvia.
Altres moments destacats del programa corresponen al que protagonitzarà el 7 de febrer l'Orquestra Filharmònica d'Helsinki, qualificat per Prat com "un dels plats forts" del cartell, i que portarà la Setena Simfonia de Bruckner en un concert que també inclourà peces de Sibelius.
Aposta pel talent
Tot i això, el president d'Ibercamera Girona ha volgut subratllar del programa el "jove talent de músics catalans" present en sis de les nou actuacions previstes, com la de Mireia Barrera exercint de directora del grup coral Barcelona Ars Nova en una interpretació del Rèquiem de Fauré.
Un altre d'aquests noms és el de la soprano Elionor Martínez, que protagonitzarà una nit americana amb Bernstein i Gershwin, encara que Prat ha posat el focus especialment en el jove Daniel Bertomeu, pianista de només disset anys. Al seu torn,
Bertomeu debutarà el 21 de març a Ibercamera, on interpretarà la sonata per a piano número 23 de Beethoven, la Apassionata i on, segons Josep Maria Prat, es convertirà "en la sorpresa d'aquest any".
Ibercamera Girona inclourà també una nit d'àries barroques amb Vespres d'Arnadí i la soprano Serena Sáenz, una altra de violí i piano amb Abel Tomàs i Emma Stratton i una altra que posarà sobre l'escenari l'Helix Trio, una de les revelacions de la música de cambra i encarregada de la clausura del programa el 9 de maig del 2027.
El resum de tota aquesta trajectòria respon, segons Prat, a la voluntat de l'organització del cicle de continuar amb una tradició "i una responsabilitat" de portar a Girona les grans propostes simfòniques.
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