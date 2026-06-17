Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum del Mediterranicomissaria Mossos Saltmetges Gironaplaga MontgríZapaterodesaparegut RosesMundial futbol
instagramlinkedin

Rosa Brugat presentarà dues peces de videoart sobre cos, territori i memòria al Museu del Cinema

L'acte també inclourà un col·loqui posterior amb l'escriptora Maria Àngels Cabré i el crític d'art Eudald Camps

L'artista jonquerenca Rosa Brugat presentarà dos videoarts al Museu del Cinema de Girona.

L'artista jonquerenca Rosa Brugat presentarà dos videoarts al Museu del Cinema de Girona. / Rosa Brugat.

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

El Museu del Cinema de Girona acollirà el dissabte 20 de juny una projecció de dues peces de videoart de l'artista visual Rosa Brugat, que es completarà amb un col·loqui a càrrec de Maria Àngels Cabré i el crític d'art i col·laborador de Diari de Girona Eudald Camps.

L'artista jonquerenca hi presentarà a les 12 h dues de les seves peces audiovisuals més significatives, 100 euros/hora (2019) i del seu darrer treball, De l'estrella polar al GPS (2024). La primera peca és una entrevista a un gigoló que viu a Barcelona, i que planteja una reflexió sobre la prostitució masculina i el tabú social que encara existeix envers les dones que utilitzen aquests serveis. L’obra qüestiona la doble moral al voltant del desig, el sexe i els rols de gènere, i posa sobre la taula un tema sovint silenciat.

Per la seva banda, De l’estrella polar al GPS proposa un viatge físic i interior des de Girona fins a un poble de Zamora, seguint antics camins imperials i vies romanes. La peça connecta memòria, paisatge i orientació, i contraposa les antigues formes de guiar-se amb la dependència actual de la tecnologia i del GPS.

Ambdues obres formen part de la línia de treball de Rosa Brugat, centrada en la reflexió social, la identitat, el cos i la relació entre el territori i l'experiència humana.

Notícies relacionades

L'acte tindrà un sistema de taquilla inversa destinada a Gaza.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’equip de robòtica de Girona que necessitava 20.000 euros per anar a Atlanta torna amb dos premis internacionals
  2. Descobriment històric a Blanes: Troben un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
  3. Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
  4. La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
  5. Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
  6. Ensurt a Girona per la caiguda d’un tros de cornisa sobre una persona
  7. Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
  8. Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros

De la Sagrada Família a Portugal: l'empresa gironina Flock Drone Art Studio aspira a superar el rècord de drons en vol simultani

De la Sagrada Família a Portugal: l'empresa gironina Flock Drone Art Studio aspira a superar el rècord de drons en vol simultani

L’Institut d’Assistència Sanitària dona la benvinguda als 25 nous residents i acomiada la promoció sortint

L’Institut d’Assistència Sanitària dona la benvinguda als 25 nous residents i acomiada la promoció sortint

Mor Carlos Arbó, exinterventor de Lloret de Mar, escriptor i col·laborador de Diari de Girona

Mor Carlos Arbó, exinterventor de Lloret de Mar, escriptor i col·laborador de Diari de Girona

El govern espanyol autoritza l’adjudicació de les obres del pas a nivell de Flaçà

El govern espanyol autoritza l’adjudicació de les obres del pas a nivell de Flaçà

Un home en cadira de rodes circula per la ronda Litoral de Barcelona

Un home en cadira de rodes circula per la ronda Litoral de Barcelona

El Govern rebutja denunciar Renfe i Adif pel caos de Rodalies malgrat la petició del Parlament

El Govern rebutja denunciar Renfe i Adif pel caos de Rodalies malgrat la petició del Parlament

La nova seu regional dels Mossos a Salt ja té data

La nova seu regional dels Mossos a Salt ja té data

Més de 630 alumnes participen en la segona edició de «STEAMing: donant ales al talent femení» a Girona

Més de 630 alumnes participen en la segona edició de «STEAMing: donant ales al talent femení» a Girona
Tracking Pixel Contents