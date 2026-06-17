Rosa Brugat presentarà dues peces de videoart sobre cos, territori i memòria al Museu del Cinema
L'acte també inclourà un col·loqui posterior amb l'escriptora Maria Àngels Cabré i el crític d'art Eudald Camps
El Museu del Cinema de Girona acollirà el dissabte 20 de juny una projecció de dues peces de videoart de l'artista visual Rosa Brugat, que es completarà amb un col·loqui a càrrec de Maria Àngels Cabré i el crític d'art i col·laborador de Diari de Girona Eudald Camps.
L'artista jonquerenca hi presentarà a les 12 h dues de les seves peces audiovisuals més significatives, 100 euros/hora (2019) i del seu darrer treball, De l'estrella polar al GPS (2024). La primera peca és una entrevista a un gigoló que viu a Barcelona, i que planteja una reflexió sobre la prostitució masculina i el tabú social que encara existeix envers les dones que utilitzen aquests serveis. L’obra qüestiona la doble moral al voltant del desig, el sexe i els rols de gènere, i posa sobre la taula un tema sovint silenciat.
Per la seva banda, De l’estrella polar al GPS proposa un viatge físic i interior des de Girona fins a un poble de Zamora, seguint antics camins imperials i vies romanes. La peça connecta memòria, paisatge i orientació, i contraposa les antigues formes de guiar-se amb la dependència actual de la tecnologia i del GPS.
Ambdues obres formen part de la línia de treball de Rosa Brugat, centrada en la reflexió social, la identitat, el cos i la relació entre el territori i l'experiència humana.
L'acte tindrà un sistema de taquilla inversa destinada a Gaza.
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