Cimafunk i Ana Popovic actuaran al Black Music Festival en un concert doble a La Mirona
El festival gironí incorpora aquest concert doble en una edició que vol ampliar l’activitat més enllà de les dates habituals
El Black Music Festival ha anunciat Cimafunk i Ana Popovic com els primers noms de la seva 26a edició. Els dos artistes protagonitzaran un concert doble a La Mirona, el dissabte 10 d’octubre. L’actuació està prevista a les 20 h.
El concert forma part de les novetats de la nova edició del festival, que planteja ampliar la seva activitat al llarg de l’any i estendre la programació més enllà del calendari habitual.
Cimafunk hi presentarà Te toca, el seu nou àlbum, acompanyat de la seva banda, La Tribu. El disc ha estat enregistrat íntegrament en directe i busca traslladar a l’estudi l’energia dels concerts del músic afrocubà. El projecte compta amb Dr. Zapa, director musical i bateria; Hilaria Cacao, al trombó i veu; Katy Cacao, al saxòfon i veu; Machete, a la percussió i veu; Big Happy, a la petita percussió i veu; Wao, al piano; El Ra, al baix, i El Friki, a la guitarra.
Cimafunk ha actuat en festivals internacionals com Coachella, on va ser el primer artista nascut a Cuba a formar part del cartell, així com al Montreal Jazz Festival, Newport Jazz Festival, New Orleans Jazz & Heritage Festival, Montreux Jazz Festival, SXSW, Lollapalooza, Bonnaroo, Hollywood Bowl Jazz Festival, BottleRock, Resonate Suwannee i Summer Sonic, al Japó.
El segon nom anunciat és Ana Popovic, guitarrista vinculada al blues contemporani, amb una proposta que combina blues, funk elèctric, slide guitar i influències jazzístiques. Al llarg de la seva trajectòria ha compartit escenari i cartell amb artistes com B.B. King, Joe Bonamassa i Gary Clark Jr. Segons la nota de premsa, Bruce Springsteen l’ha definit com «una guitarrista increïble».
Popovic ha estat nominada a set Blues Music Awards. Els seus discos Can You Stand The Heat i Unconditional van ser destacats per USA Today i NPR Music, i Power, publicat el 2023, va arribar al número 1 de la llista Billboard Blues Charts. Entre el 2014 i el 2018 també va participar en la gira Experience Hendrix, dedicada a la música i el llegat de Jimi Hendrix, al costat de músics com Buddy Guy, Eric Johnson, Jonny Lang i Kenny Wayne Shepherd.
Les entrades es poden comprar al web del festival, www.blackmusicfestival.com, amb un preu anticipat de 30 euros.
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