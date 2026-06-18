Joan Manuel Soldevilla guanya el premi d'assaig dels Bertrana
Jordi Campoy Boada s'endú el guardó de novel·la, Joan Tomàs Martínez Grimalt el de poesia i Laia Aguilar el juvenil
El catedràtic en Llengua i Literatura Espanyola a l’institut Ramon Muntaner de Figueres, Joan Manuel Soldevilla, ha guanyat el 47è Premi Carles Rahola d'assaig per l'obra Terra de Quixots, Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos. En aquesta categoria dels Premis Literaris de Girona, que està dotada amb 6.000 euros, s'hi han presentat 24 obres. El jurat ha estat format per Francesc-Marc Álvaro, Mita Casacuberta, Míriam Díez-Bosch, Joaquim Nadal i Josep Lluch.
Soldevila, que ha estudiat la gran obra mestra de Cervantes durant anys, mostra a l'obra premiada amb 6.000 euros el resultat d'una investigació sobre la relació de l'autor del Quixot amb l'Empordà. També s'hi troben, entre altres, Dalí, Monturiol, Carles Fages de Climent, Vicenç Pagès Jordà i García Lorca. Terra de quixots proposa una passejada sorprenent pel genius loci català, amb un inventari de referències oportunes i significatives.
Els Premis Literaris de Girona d'aquest any han atorgat el 59è Premi Prudenci Bertrana de novel·la, dotat amb 30.000 euros, a l'obra Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada. Aquesta categoria, la més ben dotada i amb més interès de participació, s'han rebut 99 obres. El jurat, format per Montse Barderi, Gemma Lienas, Gerard Quintana, Care Santos i Glòria Gasch, ha premiat Campoy per una obra que relata una història sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. La novel·la parla de la bellesa, de la imperfecció, de la fusta com a matèria viva i del poder de l’art per donar sentit a l'existència.
Poesia i novel·la juvenil
Pel que fa al 49è Premi Miquel de Palol de poesia, dotat amb 6.000 euros i que ha rebut 79 llibres, ha proclamat guanyadora l'obra Horografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt. El jurat ha estat integrat per Jaume Coll Mariné, Rosa Font Massot, Pere Gimferrer, Anna Gual i Miquel de Palol.
Horografia és un llibre sobre l’estat de suspensió constant en què ens deixa el llenguatge i la vida, i és un llibre sobre la mica de no-res que queda després de la intuïció del món. Joan Tomàs Martínez Grimalt escriu l’errabundeig de l’individu, inevitablement immers en la deriva de les hores i en un camí d’esgotament constant cap a un coneixement que té la forma doble de promesa i d’impossible.
El 41è Premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil, dotat amb 6.000 euros, s'ha lliurat a La Fuga de Laia Aguilar. En aquesta categoria, s'hi han presentat 24 obres i el jurat ha estat format per Dolors Cabrera, David Cirici, Xavier Gual, Anna Pardos (Mixa) i Patrizia Campana.
L'obra se situa en un futur proper en què un virus letal alliberat pel desgel ha canviat el món. Per sobreviure, la societat ha imposat una mesura radical: aïllar a tots els menors, que en són portadors. La Zoe porta cinc anys tancada en una habitació, però quan descobreix que allà a fora hi ha una resistència que lluita contra el sistema, decideix fugir cap a allò desconegut.
La Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana tindrà lloc el 15 de setembre a l’Auditori de Girona, i aquella mateixa jornada es donarà a conèixer el premi Aurora Bertrana de traducció i s’atorgaran també els premis Cerverí de lletra de cançó i Lletra per a projectes digitals de literatura catalana.
Les obres premiades arribaran a les llibreries el 16 de setembre.
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