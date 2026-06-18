Lolita Flores, "Dakota", Ramon Madaula i "El Petit Príncep", primers avançaments de Temporada Alta
La 35a edició del festival estrena Maçanet de la Selva com a subseu i lliga una col·laboració amb el FlamenGi
El Festival Temporada Alta ha desvetllat una desena d'espectacles que formaran part de la 35a edició, i entre els quals hi haurà el reconegut monòleg Poncia de Luis Luque en què Lolita Flores es posa a la pell de la serventa de La casa de Bernarda Alba; Loop, escrit i protagonitzat per Ramon Madaula; Dakota, la comèdia de Jordi Galceran amb una posada en escena amb Roger Coma; o el fenomen musical de teatre familiar El Petit Príncep, adaptat per Àngel Llàcer i Manu Guix.
La nova temporada d'aniversari estrenarà Maçanet de la Selva com a subseu, i s'afegirà a Banyoles, Bescanó, Figueres, Palafrugell, Sant Gregori i Torroella de Montgrí, que repetiran un any més. A més, també s'ha anunciat una col·laboració amb el Festival Flamenc de Girona, el FlamenGI, amb qui portarà la peça Muerta de amor, un espectacle amb dotze artistes en escena i coreografia de Manuel Liñán.
En l'apartat musical ja es va avançar alguns dels concerts que es faran a la sala Montsalvatge de l'Auditori, amb el duet Alosa i les veus de The Black Heritage Choir.
Drames, musicals, humor i teatre
Lolita Flores portarà Poncia a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí l'exitosa adaptació de Luis Luque de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. En aquesta aclapada peça, la història s'explica a través de la boca del personatge de la serventa, amb Flores com a protagonista absoluta dalt l'escenari.
També arribarà al territori Loop, la nova comèdia escrita i protagonitzada per Ramon Madaula, dirigida per Mònica Bofill i coprotagonitzada per Sara Diego, que parla, amb gran sentit de l’humor, de la relació entre pares i fills, i els conflictes generacionals.
A més, es posen a la venda les entrades de Dakota, la comèdia de Jordi Galceran que, aquesta vegada sota la direcció de Marta Buchaca, recupera aquest text de 1995 per fer-ne una nova posada en escena amb Roger Coma com a protagonista.
Després de Sísif fa no fa i La mala dicció, Jordi Oriol torna a Temporada Alta amb L’últim àtom, una tragicomèdia apocalíptica al més pur estil d’aquest autor habitual del festival, en què enfrontarà dues visions de veure el món: la ciència i el llenguatge.
Per la seva banda, el festival també comptarà amb espectacles d’humor com Per fi me’n vaig, el monòleg còmic de Carles Sans (Tricicle) amb el qual, després de Per fi sol, s’acomiada definitivament dels escenaris; o Perfectes desconeguts, la reconeguda comèdia dirigida per David Selvas, sobre un grup d’amics que, durant un sopar, comencen un joc que destaparà tots els seus secrets de la manera més àcida i divertida.
Finalment, tornarà a Girona El Petit Príncep, el fenomen musical de teatre familiar, basat en el conte d’Antoine de Saint-Exupéry, adaptat per Àngel Llàcer i Manu Guix, amb coproducció de La Perla 29. Aquest retorn se suma a les funcions d’un altre nou musical, El retrat de Dorian Gray, protagonitzat per Àngels Gonyalons, que també passarà pel festival.
Pel que fa a les estrenes, aquesta 35a edició acollirà Delíric, un espectacle de Jordi Purtí, que ja va portar al festival Operetta, i que ara dirigirà l’Orquestra Simfònica del Vallès en aquesta proposta que entrellaça òpera i teatre físic per construir una dramatúrgia inspirada en la figura de Cyrano de Bergerac i feta de fragments de peces operístiques reconegudes, cant, música i precisió gestual.
Les entrades es posen a la venda avui a través del web del festival. La resta de la programació es farà pública a finals d'agost.
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