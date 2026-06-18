El Museu d'Art de Girona inaugura la primera mostra dedicada a Concha Ibáñez
La mostra, que recull documentació inèdita i aprofudeix en les sèries paisatgístiques que caracteritzen la seva obra, es podrà visitar fins al 10 de gener
El Museu d’Art de Girona ha inaugurat avui Concha Ibáñez. L’evocació del paisatge, la primera exposició pòstuma dedicada a l'artista coneguda pels seus paisatges. Elina Norandi n'ha comissariat la mostra, que inclou documentació inèdita i aprofundeix en les sèries paisatgístiques que caracteritzen la seva trajectòria. La mostra, que es podrà visitar fins al 10 de gener de 2027, té lloc dins el centenari del seu naixement i quatre anys després de la seva mort.
La mostra se centra en el paisatge, que va ser el tema central de la seva trajectòria, i reuneix per primer cop una selecció significativa de les seves sèries paisatgístiques més conegudes, juntament amb gravats i exlibris, documentació original i objectes personals procedents del seu llegat personal.
La mostra de Girona s’inicia amb un primer àmbit on s’aprofundeix en la vida de l'artista i la seva amistat amb amb Colita, Ferran Soriano, Pascual Casaubon i Agustín Mir. També s’hi exposen alguns dels seus primers treballs, exemples d’una tècnica pictòrica que mantindria al llarg de tota la seva producció. En total, s'hi exposen més de 60 obres pictòriques d’una gran potència visual, més tants altres dibuixos, apunts i gravats.
Durant la mostra, el Museu ha programat visites comentades, entre els quals el 18 de juny, i que anirà a càrrec de la comissària; tallers familiars i una taula rodona amb Juan Carlos Bejerano, Lluïsa Faxedas i Maria Garganté, moderada per la comissària. A banda, el 4 d'octubre es farà la presentació del catàleg de la mostra.
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