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La jornada de Microclima en família tindrà màgia, circ i gegants

La Ludwig Band serà el cap de cartell d'un programa que també portarà el mag Eduard Juanola i un espectacle de llit elàstic a càrrec del Planeta Trampolí

L'edició passada del Microclima en família a Camprodon.

L'edició passada del Microclima en família a Camprodon. / Gisela Jané.

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Redacció

Redacció

Girona

La jornada familiar del Microclima tindrà lloc el 3 d'agost amb el grup La Ludwig Band com a plat principal. El festival ha anunciat la resta de la programació de la jornada, que inclourà màgia, circ, zona de jocs, gegants i un espai gastronòmic.

L’activitat començarà a les 17 h amb una cercavila de la Colla Gegantera de Camprodon des de la plaça Santa Maria fins al recinte del festival. Durant la tarda també hi haurà una zona de jocs de fusta, oferta gastronòmica i l’espectacle de màgia familiar «Impossible!», d’Eduard Juanola.

Després del concert de La Ludwig Band, la jornada es clourà amb Back2Classics, de Planeta Trampolí, un espectacle de llit elàstic que combina circ, dansa urbana, música i turntablism.

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El Festival Microclima se celebrarà del 31 de juliol al 3 d’agost i també inclourà actuacions d’Els Pets, Els Amics de les Arts, Sidonie, Tarta Relena, Mishima, Remei de Ca la Fresca i Nyandú.

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